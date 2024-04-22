Шестидневная рабочая неделя началась в России

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла не напугал запрет на посещение европейских стран, как и санкции против Русской православной церкви. По его мнению, такие меры свидетельствуют о том, что Россия следует по собственному цивилизационному пути, который отличается от выбранного коллективным Западом. Об этом патриарх заявил после литургии в московском Храме в честь чуда архангела Михаила в Хонех, сообщил «Коммерсант».

Патриарх подчеркнул, что не провоцировал ЕС на ограничения: не нарушал законы, сотрудничал с властями, работал с общественными организациями. Он предположил, что санкции ввели из-за страха представить «сильную альтернативу».

«Запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать», - отметил он.

Патриарх Кирилл констатировал, что ему удалось побывать более чем в 120 странах и он повидал в мире достаточно, чтобы этого опыта хватило на остаток жизни.

Ранее, в Благовещение, патриарх поделился воспоминанием об обретении смысла жизни. Он уточнил, что 55 лет назад получил «знамение» в момент прослушивания библейского стиха.