«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка - нет», - сказал министр.

При этом в России задумались о том, чтобы официально сделать 31 декабря выходным днем. Котяков пообещал, что при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрят такую инициативу.

Ранее депутат Борис Чернышов предложил сократить рабочий день в жару. Он отметил, что в противном случае ухудшается здоровье сотрудника , он не так эффективно трудится.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Площадка открыла свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.