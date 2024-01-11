11 января 2024, 10:40

Шапка раздора. Пермский чиновник извинился перед солдатами за «норвежский» гардероб

РИА «Новости»
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Участники спецоперации обрушились с критикой на руководителя аппарата администрации Перми Александра Молоковских за одежду с нашивками в виде флага Норвегии. Чиновник извинился перед ними и отказался от импортной шапки, сообщило РИА «Новости».

«[Александр Молоковских] публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из гардероба», - сообщил представитель горадминистрации.

Пермский чиновник появился на публичном мероприятии в куртке и шапке итальянской марки Napapijri, которая специализируется на технологичной морозостойкой одежде. Производитель посвятил линейку Скандинавии. Солдат возмутило, что российский чиновник надел одежду с флагом Норвегии - страны, которая спонсировала Вооруженные силы Украины. Они записали видеообращение и раскритиковали его.

В курской области произошел скандал из-за подарка матерям погибших военнослужащих. Главу Льговского района Сергея Коростелева отчитали за то, что он вручил им полотенца. Его обвинили в халатном отношении к людям.

Одежда Пермь Военные Норвегия Чиновники
11 января 2024, 11:24
Севший в поле самолет Сочи — Омск распилят на металлолом
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Авиалайнер «Уральских авиалиний», который приземлился в поле под Новосибирском, разберут на металлолом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Специалисты внимательно изучили самолет и приняли решение его утилизировать. По данным канала, на восстановление авиалайнера уйдет слишком много средств, поэтому борт распилят на части. Из самолета достанут техническое оснащение и вывезут его.

Аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Сочи - Омск, произошла 12 сентября. Авиалайнер сел посреди пшеничного поля в Новосибирской области, так как у самолета отказала гидравлическая система. Пилоты решили не приземляться в Омске, потому что боялись катастрофы из-за нехватки длины взлетно-посадочной полосы.

Ранее летевший в Горно-Алтайск самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Воздушное судно благополучно приземлилось с выпущенными закрылками. Никто из пассажиров не пострадал, по факту вынужденной посадки началась доследственная проверка.

Уральские авиалинии Самолеты Россия
11 января 2024, 10:31
«Там очень интересно». Путин пообещал когда-нибудь посетить Курилы
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин пообещал когда-нибудь посетить Курильские острова. Такое заявление он сделал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, написало РИА «Новости».

«Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду», - сообщил Путин.

Глава государства также согласился с тем, что необходимо развивать туристический кластер островов. По мнению главы государства, это правильное направление.

Во время выступления Путин также вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока. Однако теперь результат работы заметен, подчеркнул он.

Ранее президент поручил включить общепит в госпрограмму по туризму для получения льгот. Сама программа работает хорошо, поэтому ее необходимо распространять на разные объекты.

Россия Владимир Путин
11 января 2024, 10:16
«Нужно их туда пристегнуть». Путин поручил включить общепит в госпрограмму по туризму
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что поручит проработать вопрос включения общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. Эту тему глава государства поднял на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, написало РИА «Новости».

Президент отметил, что программа развития внутреннего туризма и поддержка строительства гостиниц работают, приносят результаты. Меры распространили также на другие объекты, например, горнолыжные курорты.

«Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», - заявил Путин.

С этим вопросом Путин пообещал обратиться к правительству. Он уверен, что включить общепит в госпрограмму по туризму можно и нужно. Особенно на Дальнем Востоке, подчеркнул он.

Путин вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока , настроение у некоторых было нерадостным. Но теперь результат стал заметным, что очень радует. Президент также объяснил, что суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, невозможен.

Ранее Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы , несмотря на давление со всех сторон. Президент добавил, что сейчас важно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения.

Туризм Строительство Европа Россия Владимир Путин Дальний Восток
11 января 2024, 09:58
Россия стала первой экономикой Европы — Путин
РИА «Новости»
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Российская экономика заняла первое место в Европе и пятое в мире по паритету покупательной способности, несмотря на внешнее давление. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе», - сказал российский лидер.

При этом, по его словам, нужно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения. Путин отметил, что лидерами по объему экономики сейчас являются Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и РФ. Последняя страна заняла пятое место, обогнав Германию.

Ранее британский журналист заявил, что Владимир Путин может разрушить западный военный блок. Он допустил, что президент России получит ключи от Европы.

Владимир Путин Экономика

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