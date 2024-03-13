Шакро Молодого выпустят по УДО

Читайте нас в:

По ее словам, слушание по прошению Калашова состоялось 13 марта в закрытом режиме.

«Решение суда в законную силу пока не вступило, его могут обжаловать», - сказала она.

Точная дата выхода Калашова на свободу пока что неизвестна.

Telegram-канал «112» уточнил, что Шакро Молодой - криминальный авторитет, которого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году.

По предварительным данным, главной причиной освобождения Калашова стало его плохое состояние здоровья. Авторы материала утверждают, что Шакро Молодой является «вором номер один» в России после смерти авторитета Деда Хасана в 2013 году.