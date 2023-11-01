Сезон работы летних веранд завершился в Москве

«Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно. Летние веранды - яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и приятном времяпрепровождении», - подчеркнули в ведомстве.

В департаменте добавили, что подобные площадки были очень популярны как среди жителей столицы, так и у туристов.

Кроме этого, в пресс-службе напомнили, что некоторые владельцы кафе и ресторанов получили возможность оставить летние веранды , обеспечив их необходимую во время снегопада безопасность для посетителей.