«Сейчас не до веселья». Более 25% россиян отказались идти на новогодний корпоратив
Чуть больше четверти россиян не пойдут на новогодний корпоратив. Такой результат показало исследование рекрутинговой платформы hh.ru, сообщило РИА «Новости».
По его данным, 27% сотрудников по разным причинам не захотели посещать мероприятие.
Из них 2% не захотели отмечать праздник в присутствии начальства, 5% не решились праздновать с коллегами, 14% вообще пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не до веселья.
Больше других от праздничных мероприятий отказались жители Башкирии, Нижегородской, Московской, Кемеровской и Тюменской областей.
Ранее сервис Superjob выяснил, что корпоратив проведут 58% российских компаний. Праздники устроят в офисах, ресторанах и за городом. Наименее популярными праздничными развлечениями для коллег стали походы в театр.