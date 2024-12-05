«Сейчас не до веселья». Более 25% россиян отказались идти на новогодний корпоратив

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По его данным, 27% сотрудников по разным причинам не захотели посещать мероприятие.

Из них 2% не захотели отмечать праздник в присутствии начальства, 5% не решились праздновать с коллегами, 14% вообще пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не до веселья.

Больше других от праздничных мероприятий отказались жители Башкирии, Нижегородской, Московской, Кемеровской и Тюменской областей.

Ранее сервис Superjob выяснил, что корпоратив проведут 58% российских компаний. Праздники устроят в офисах, ресторанах и за городом. Наименее популярными праздничными развлечениями для коллег стали походы в театр.