Специалисты внимательно изучили самолет и приняли решение его утилизировать. По данным канала, на восстановление авиалайнера уйдет слишком много средств, поэтому борт распилят на части. Из самолета достанут техническое оснащение и вывезут его.

Аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Сочи - Омск, произошла 12 сентября. Авиалайнер сел посреди пшеничного поля в Новосибирской области, так как у самолета отказала гидравлическая система. Пилоты решили не приземляться в Омске, потому что боялись катастрофы из-за нехватки длины взлетно-посадочной полосы.

Ранее летевший в Горно-Алтайск самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Воздушное судно благополучно приземлилось с выпущенными закрылками. Никто из пассажиров не пострадал, по факту вынужденной посадки началась доследственная проверка.