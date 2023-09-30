Севший под Новосибирском самолет могут разогнать для взлета по замерзшему полю
Для эвакуации самолета, севшего в поле под Новосибирском, могут применить вариант с его поднятием по подмерзшему грунту после выравнивания поля. Об этом в комментарии ТАСС рассказал глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.
«Такой вариант есть - договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал», - пояснил он.
После этого, по словам Конюка, поле можно выровнять грейдером. А затем, когда оно подмерзнет, самолет сможет взлететь. Проделать это представляется возможным только с наступлением холодов.
Конюк обратил внимание, что длина поля составляет 4,5 километра. Для взлета этого достаточно.
Но рассматривают и другие варианты. Например, разобрать воздушное судно, снять с него все необходимые детали и двигатель. Думают и над перевозкой лайнера полуприцепах, перевозящих грузы.
Сейчас к месту экстренной посадки самолета уже привезли детали, чтобы установить ограждение.
«Они его подняли, сейчас он стоит на шпалах. Его планируют вывесить и посмотреть, складываются ли шасси», - объяснил Конюк.
В поле, по его словам, самолет пробудет еще два месяца.