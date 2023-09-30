Севший под Новосибирском самолет могут разогнать для взлета по замерзшему полю

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«Такой вариант есть - договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал», - пояснил он.

После этого, по словам Конюка, поле можно выровнять грейдером. А затем, когда оно подмерзнет, самолет сможет взлететь. Проделать это представляется возможным только с наступлением холодов.

Конюк обратил внимание, что длина поля составляет 4,5 километра. Для взлета этого достаточно.

Но рассматривают и другие варианты. Например, разобрать воздушное судно, снять с него все необходимые детали и двигатель. Думают и над перевозкой лайнера полуприцепах, перевозящих грузы.

Сейчас к месту экстренной посадки самолета уже привезли детали, чтобы установить ограждение.

«Они его подняли, сейчас он стоит на шпалах. Его планируют вывесить и посмотреть, складываются ли шасси», - объяснил Конюк.

В поле, по его словам, самолет пробудет еще два месяца.