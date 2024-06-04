Сессия «Еда как лекарство» вошла в программу форума «Лекарственная безопасность»

Организаторами форума выступит «Росконгресс» при поддержке комитета по охране здоровья Госдумы и Министерства образования Российской Федерации.

Модератором сессии выступит исполнительный директор группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов.

«Мы много инвестируем в клеточное питание и биотехнологии. Это новый и сложный для нас рынок, но самый вдохновляющий среди того, чем мы занимаемся. Это дает нам надежду на переосмысление представлений о здоровье и его связи с тем, что мы едим», - сказал он.

В «Росконгрессе» добавили, что в период с 2010 по 2030 год лечение избыточного веса и последующих связанных с ним хронических заболеваний обойдется мировой экономике свыше 30 триллионов долларов. Поэтому государству, научному сообществу и лидерам пищевой промышленности важно объединить усилия в снижении распространения социально значимых болезней и формировать рынок здорового питания Участники дискуссии обсудят, как современная наука определяет сбалансированное питание и здоровую еду, как инновации пищевой промышленности нацелены на обеспечение потребителей полезными и питательными продуктами.

Ранее стала известна программа ПМЭФ-2024. Свое участие в предстоящем форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран.