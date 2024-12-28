28 декабря 2024, 15:34

Сервис «Жизненная ситуация» для открытия бизнеса запустили на «Госуслугах»

РИА «Новости»
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Российские предприниматели могут получить меры поддержки для бизнеса при помощи нового сервиса «Жизненная ситуация». Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.

Новый сервис позволит бизнесменам получать необходимые услуги почти в два раза быстрее: срок получения мер сократится с 22 до 12 дней.

Также с его помощью можно оформить финансовые меры поддержки (субсидии, гранты, льготные кредиты), социальные заказы на оказание государственных и муниципальных услуг, а также нефинансовые меры поддержки (обучение и консультации), без лишних документов и посещений ведомства.

«Время, которое предприниматели сэкономят на оформлении бумаг, можно посвятить как развитию бизнеса, так и обучению, подобрать которое тоже можно при помощи сервиса», - отметил зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала о возможности подачи заявления на «Госуслугах» тем, кто хочет получить единое пособие на детей.

Россия Бизнес Госуслуги
28 декабря 2024, 11:30
Помешает реализовать образ Божий. Религиовед — о новых запретах для священников
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Священникам Русской православной церкви запретили заниматься профессиональным спортом, играть на бирже, в театре и кино, а также носить оружие. С чем это связано, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.

Он объяснил, что биржевой доход в Священном Писании воспринимается как незаконное обогащение. Профессиональный спорт требует полной вовлеченности, поэтому его невозможно совмещать со службой священника. Запрет на актерство Невеев объяснил тем, что актеры примеряют на себя чужие личности.

«Священник должен стараться максимально реализовать в себе образ Божий, максимально очистив от греха. А если он будет играть всяких грешников и лицемерить, то, конечно, он эту задачу не решит», - подчеркнул религиовед.

Балет и шоу-бизнес, по мнению собеседника 360.ru, связаны с эротизмом и скандалами, что также недопустимо в христианстве. Что касается оружия, то Невеев напомнил о заповеди «Не убий».

В июле патриарх Кирилл лишил сана иерея из Татарстана Виталия Беляева, которого обвинили во внебрачных связях и участии в политических акциях.

Священники Запреты
28 декабря 2024, 10:53
Россиян предупредили о переменчивой погоде на курорте «Шерегеш» в праздники
РИА «Новости»
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Погода в Кемеровской области, в том числе на горнолыжном курорте «Шерегеш», в праздничные дни будет переменчивой. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.

«В ближайшие дни погода будет разнообразной, 28 и 29 декабря ветрено со снегом, метелями и порывистым юго-западным ветром», - сообщили синоптики.

Днем столбики термометров покажу -4…-9 градусов, ночью - до -10…-15 градусов. В воскресенье ожидается похолодание. В ночь на 30 декабря воздух остынет до -8…-13, местами до -18 градусов.

«Погода в праздничные дни будет переменчивой, но вполне комфортной для зимнего месяца», - говорится в сообщении.

Днем 31 декабря под влиянием антициклона установится морозная погода. В праздничную ночь ожидается около -15, местами до -20 градусов. В первый день января температура будет колебаться от -7 до -12 градусов, затем характер погоды станет переменчивым.

Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах после Рождества. Центральные регионы России окажутся под влиянием крупного циклона.

Священники Запреты
28 декабря 2024, 09:25
В РЖД собрали «стаю» робопсов для работы на опасных участках железной дороги
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На потенциально опасных для людей участках железной дороги скоро смогут работать биоморфные роботы. В Telegram-канале РЖД рассказали о тестировании первых экземпляров.

Сейчас в «стае» три робопса, которых «дрессируют» ученые из НИИАС. Устройства оснащены камерами и лидерами, данные с которых автоматически передаются на компьютер.

Осенние испытания железных собак проходили на грузонапряженных станциях в столичном регионе. Специалисты изучили выполнение роботами алгоритмов, их перемещение на лапах и колесах, а также время автономной работы аккумуляторов.

«В перспективе робопсов можно задействовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава», - уточнили в РЖД.

Российские специалисты приступили к разработке робота БРЧ-1 - самоходящего андроида, который превосходит человека по силе. Его планируют использовать в военных целях.

РЖД Роботы Ученые
28 декабря 2024, 08:42
В Думу внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП
Global Look Press
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Правительство подготовило и внесло в Государственную Думу законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Документ опубликован в думской электронной базе

Проектом предлагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса России. Обе касаются незаконного образования юридических лиц через подставных лиц и незаконного использования документов для создания таких юридических лиц.

За незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя хотят ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет.

Кроме того, авторы законопроекта предложили освободить от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили преступление, связанное с незаконным созданием юридического лица или индивидуального предпринимателя, и активно способствовали расследованию дела.

Ранее депутат от «Новых людей» Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для чиновников за хамство в адрес избирателей и игнорирование их обращений.

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