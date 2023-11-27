Сервис «Яндекс Такси» признали доминирующим на рынке России

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что „Яндекс Такси“ занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны», - передали в ведомстве.

В федеральной службе добавили, что злоупотребление доминирующим положением - повод для принятия мер антимонопольного реагирования. Но пока возможности реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства «Об особенностях осуществления государственного и муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

В прошлом году ФАС потребовала от агрегаторов такси объяснить существует ли связь между моделью устройства , с которого заказывают машину, и тарифом поездки. В «Яндекс» заявили, что цена формируется автоматически при учете числа свободных машин рядом, загруженности дорог, протяженности поездки. Модель смартфона или уровень заряда телефона на это не влияют.

Сегодня в Москве зафиксировали взлет цен на такси после мощного снегопада. Водители объяснили, что стоимость повысилась из-за большой загруженности: пассажиров много, а больше половины таксистов в непогоду не работают. Кроме того, на дорогах произошло немало аварий.