27 ноября 2023, 18:15

Сервис «Яндекс Такси» признали доминирующим на рынке России

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Сервис «Яндекс Такси» занял доминирующее положение на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Ее процитировало РИА «Новости».

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что „Яндекс Такси“ занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны», - передали в ведомстве.

В федеральной службе добавили, что злоупотребление доминирующим положением - повод для принятия мер антимонопольного реагирования. Но пока возможности реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства «Об особенностях осуществления государственного и муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

В прошлом году ФАС потребовала от агрегаторов такси объяснить существует ли связь между моделью устройства , с которого заказывают машину, и тарифом поездки. В «Яндекс» заявили, что цена формируется автоматически при учете числа свободных машин рядом, загруженности дорог, протяженности поездки. Модель смартфона или уровень заряда телефона на это не влияют.

Сегодня в Москве зафиксировали взлет цен на такси после мощного снегопада. Водители объяснили, что стоимость повысилась из-за большой загруженности: пассажиров много, а больше половины таксистов в непогоду не работают. Кроме того, на дорогах произошло немало аварий.

ФАС России Такси
27 ноября 2023, 17:56
Москвичи пришли на помощь роботу-курьеру, застрявшему в сугробе
Соцсети
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На Зубовском бульваре робот-доставщик забуксовал в сугробе. Прохожие помогли ему преодолеть снег и направили на расчищенную часть тротуара. Видео со спасением разошлось по социальным сетям.

На Зубовском бульваре робот-доставщик забуксовал в сугробе. Прохожие помогли ему преодолеть снег и направили на расчищенную часть тротуара.

Видео со спасением разошлось по социальным сетям.

На кадрах видно, как робот ехал по заданному маршруту по Зубовскому бульвару, но одно из колес забуксовало в сугробе. К нему на помощь пришли трое мужчин. Они подтолкнули его сзади и помогли выехать на менее заснеженную часть тротуара.

Роботы-доставщики на улицах Москвы перестали быть редкостью. Например, по Сети разошлось видео, как робота-доставщика переводит через дорогу настоящий киборг. Он оглядывается по сторонам и пропускает автомобиль. Только после этих действий робот дает сигнал, и они переходят проезжую часть.

Кроме этого, в московских больницах появились роботы-помощники, которые доставляют еду и медицинские принадлежности, провожают пациентов и делятся советами о поддержании здоровья. Из-за внешнего сходства с кошкой их назвали робокошками.

Роботы Москва 2023
27 ноября 2023, 16:02
Электроснабжение на юге России восстановят за 2-3 дня — Минэнерго
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Минэнерго рассчитывает за два-три дня полностью восстановить электроснабжение на юге страны. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, последствия непогоды удастся ликвидировать совместными усилиями энергетиков и региональных властей.

«Полагаем, что сегодня запитаем Дагестан, основные сети будут восстановлены, сегодня же по Краснодарскому краю, Ростовской области тоже, в целом все аварийно-восстановительные работы в основной сети будут закончены», - сказал Грабчак.

Энергетики направили дополнительные бригады для ликвидации последствий шторма на юге России. В этом также помогают другие регионы страны.

Президенту Владимиру Путину доложили о стихийных бедствиях. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.

Сильный шторм обрушился на Черноморское побережье в ночь на 27 ноября. Виной тому стал балканский циклон. В результате непогоды сотни тысяч жителей остались без света, сообщили «Известия».

Электричество Шторм Россия
27 ноября 2023, 15:29
Стала известна причина смерти старшего вице-президента Сбербанка Васева
РИА «Новости»
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Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев скоропостижно скончался на 43-м году жизни. В пресс-службе банка сообщили, что, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет и фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента», - передали в компании.

Васев был настоящим профессионалом своего дела, отзывчивым и надежным человеком, душой коллектива. Коллеги Васева выразили соболезнования его семье и близким.

Васев стал старшим вице-президентом Сбербанка и возглавил новое направление по работе с розничными клиентами в 2022 году. Свой карьерный путь в банке он начинал с должности начальника управления по работе с партнерами, писала Lenta.ru. В 2015-м его сделали генеральным директором «Домклика», а через пять лет - вице-президентом компании. Руководство отмечало, что Васев был смел в решениях и всегда открыт к новым знаниям.

Банки Сбербанк Россия
27 ноября 2023, 15:27
Говядина бывает разная. Стоит ли паниковать из-за роста цен на мясо
Freepik
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В России к новогодней ночи говядина может подорожать на 7-10%. Однако этот вид мяса бывает разным. Речь идет о подорожании не всех его категорий, а только о премиальных частях, рассказал «360» исполнительный директор Национальной ассоциации скотопромышленников Роман Костюк.

Поэтому источником массовых отрубов говядины, к которым мы привыкли, являются отбракованные коровы с молочных ферм, это категория недорогой, не самой качественной говядины, которая дорожает вслед за издержками скорее самих молочных комплексов, чем собственного производства говядины.

А вот тут для потребителя неизвестная вещь: в последний год был очень резкий провал цен на молоко, в связи с чем молочные комплексы попали в ситуацию резкого снижения своих доходов. Поэтому для того, чтобы компенсировать высокую стоимость кормов и низкую закупочную цену на молоко, они пытаются решить эту задачу с помощью продажи части своего поголовья КРС.

Мы импортируем порядка 18-22% говядины на рынок. И часть этого импорта привязана к курсу доллара и сложной логистике, что также накладывает свой эффект на ее дорожание, даже в нижней ценовой части.

Нельзя забыть, что на сегодняшний день дорожают также все издержки, связанные с производством любого вида мяса. Это и корма для откормочных площадок, и бензин, и зарплаты. Поэтому говядина движется в тренде естественного подорожания всех видов мяса.

Цены растут из-за издержек Мы хорошо употребляем мясо. Все удивляются, что в России такой уровень потребления мяса. И даже если происходит снижение употребления говядины, то на небольшом уровне. Это несущественное снижение потребления. Просто идет переориентация на более дешевые категории.

Говядина будет. Вопрос, что за говядину мы с вами покупаем? И если есть говядина, скажем, от специализировано мясного скота, который во всем мире превалирует, нежели чем молочный.

Далее - его прямая речь.

Говядина говядине рознь Говядина бывает разная. В говядине есть три разных говядины, можно так сказать. В каждом даже очень большом быке не больше 12-20% премиальной говядины, которая считается очень дорогой. И это в основном в быках специальных мясных пород. Потом у нас в любых животных от 40 до 50% фарша, неважно какой он породы, насколько откормлен. И уже оставшаяся часть в зависимости от того, как кормили, что за животное, - это различного рода отруба, части которых используются в процессе долгой кулинарной готовки.

Когда говорят про говядину, смешивают фарш со стейками. И в этом проблема. В России довольно существенный дефицит дорогих высококачественных говяжьих отрубов от специализированных пород. У нас премиальных частей производится мало. Говядиной вообще, без разделения по отрубам, мы себя обеспечиваем на 80-85%. Дальше у нас есть стабильный завозной импорт, который закрывает внутренние потребности, в первую очередь для переработчиков.

Поэтому дефицита говядины на рынке без разделения на категории нет. А есть дефицит определенных, в первую очередь, так называемых премиальных категорий говядины.

Еда Продукты

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