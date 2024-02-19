Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тысячи обращений бизнесменов за год

«Сервис „Торговый сбор Москва“ в мессенджере „Телеграм“ заработал в конце 2022 года. Он создан для помощи бизнесу, повышения финансовой грамотности предпринимателей и снижения количества налоговых правонарушений», - уточнила она.

По словам руководителя департамента, с начала года служба уже получила свыше 700 обращений.

Сервис, разработанный совместно с Госинспекцией по недвижимости, помогает узнать о новых объектах обложения торговым сбором или нахождении его в списке неплательщиков, а также рассчитать ставки и уточнить законодательные нормы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке самозанятых. Их число в 2023 году выросло на 329 тысяч человек.