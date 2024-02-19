19 февраля 2024, 18:58

Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тысячи обращений бизнесменов за год

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Столичные предприниматели около 2,5 тысячи раз обратились к справочно-интерактивному сервису «Торговый сбор Москва» в 2023 году. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сервис „Торговый сбор Москва“ в мессенджере „Телеграм“ заработал в конце 2022 года. Он создан для помощи бизнесу, повышения финансовой грамотности предпринимателей и снижения количества налоговых правонарушений», - уточнила она.

По словам руководителя департамента, с начала года служба уже получила свыше 700 обращений.

Сервис, разработанный совместно с Госинспекцией по недвижимости, помогает узнать о новых объектах обложения торговым сбором или нахождении его в списке неплательщиков, а также рассчитать ставки и уточнить законодательные нормы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке самозанятых. Их число в 2023 году выросло на 329 тысяч человек.

Бизнес Москва
19 февраля 2024, 18:14
Таблички «Последнего адреса» продолжат демонтировать в Москве
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С фасадов домов продолжат убирать таблички с именами репрессированных в первой половине XX века москвичей. Об этом сообщил депутат Московской городской Думы Максим Круглов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что получил ответ из столичной мэрии на просьбу вернуть мемориальные доски на место.

«Если коротко, таблички продолжат демонтировать, так как они „не увековечивают память выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры“», - пояснил политик.

Он также назвал большой трагедией для страны отсутствие общественно-политической оценки сталинского периода. Помимо этого, Круглов пообещал продолжить борьбу за акцию «Последний адрес».

Ранее депутат заявлял о полученных отписках от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек. По его словам, такая ситуация не соответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Депутаты Москва
19 февраля 2024, 16:32
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
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Россиян в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд.

Сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут трудиться с 19 по 22 февраля. В пятницу их ждет государственный выходной. Таким образом, россияне отдохнут в течение трех дней - с 23 по 25 февраля.

«К тому же 22 февраля является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час», - добавили в Роструде.

Там объяснили, что при шестидневной рабочей неделе суббота станет выходным днем.

Аналитики ранее провели опрос и выяснили, что 34% россиян планируют трудиться в праздники 23 Февраля и 8 Марта. В прошлом году без выходных в эти дни остались 54% сотрудников. Среди причин выхода на работу - желание получить дополнительные деньги и график, который не зависит от праздничных дат.

Праздники Работа 23 февраля
19 февраля 2024, 14:39
Путин одобрил идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат жителям и защитникам осажденного города. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Развожаев напомнил, что 9 мая 2024 года в России отметят 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков. Глава города попросил президента дать поручение правительству о создании оргкомитета по празднованию этой даты.

Еще одной идеей стали выплаты для севастопольцев: жителей осажденного города и тех, кого наградили медалями за его оборону и освобождение.

«Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились», - ответил Путин Развожаеву.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении 1,7 тысячи ветеранам-севастопольцам выплаты в шесть тысяч рублей. Они получат материальную помощь ко Дню Победы.

День Победы 9 мая Россия Севастополь Владимир Путин
19 февраля 2024, 12:55
Стала известна возможная дата послания президента Федеральному собранию
РИА «Новости»
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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, чьи слова привело РИА «Новости».

Парламентарий выступил в ходе слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России.

«Двадцать девятого февраля будет послание президента», - сказал Наумов на мероприятии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время послания Путин обозначит главные идеи по развитию России. Общественности и журналистам своевременно сообщат дату послания, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что президент выступит в начале марта.

Ряд источников утверждал, что финальную дату мероприятия утвердят в конце месяца. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявлял, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в последних числах февраля.

Депутаты Россия Владимир Путин

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