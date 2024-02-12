Сервис проактивного информирования россиян расширят

Проект приказа уже вывесили на общественное обсуждение, подчеркнули в министерстве.

В 2024 году россиянам будут рассказывать о статусе многодетной семьи , присвоении ветеранского и приравненных к нему званий. Их также проинформируют о получении статуса подвергшегося воздействию радиации лица.

С 2025 года проактивными станут сведения о доступных мерах соцподдержки при потере работы и при достижении предпенсионного возраста. В 2026-м детей-сирот или оставшихся без попечения родителей при достижении 18-летия начнут информировать о доступных федеральных и региональных мерах социальной поддержки.

Сейчас проактивное информирование реализуют при создании молодой семьи, наступлении беременности, рождении ребенка и достижении им определенного возраста. Его также применяют для случаев потери кормильца, установления опеки и инвалидности, достижения пенсионного возраста.

Для получения уведомлений о доступных мерах соцподдержки необходимо дать согласие на проактивное информирование на портале госуслуг. Оно действует с 2021 года.