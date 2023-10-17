Сервис «Онлайн-помощник» открыли на московском портале «Моя новая семья»
Портал «Моя новая семья» на сайте Москвы представил новый сервис под названием «Онлайн-помощник», который позволит родителям быстро и удобно оформить необходимые документы. Об этом рассказала пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.
«Онлайн-помощник» учтет все необходимые условия для получения разрешения от органов опеки. Пользователю просто будет необходимо выбрать нужную услугу - получение разрешения на сделку или снятие средств со счета. После уточнения деталей система предоставит для скачивания готовый список необходимых документов, а также бланк заявления.
Документы можно подать в любом флагманском центре госуслуг «Мои документы» или в дополнительном офисе центра госуслуг в поселении Сосенское.
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Сервис поможет с получением разрешения на сделки с имуществом и управлением денежными счетами несовершеннолетних, а также ограниченно дееспособных граждан.