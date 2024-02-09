09 февраля 2024, 21:02

Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ

Pxhere
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит сервис для изучения языков Duolingo. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что приложение проверят на предмет пропаганды ЛГБТ*. Сибирские правозащитники заявили, что получили жалобу на сервис от родителей школьников. Приложение якобы предлагало учащимся повторить предложения, содержание которых отражает пропаганду нетрадиционных отношений.

«Бен и Питер любят друг друга. Они геи», - привели пример авторы материала.

В Роскомнадзоре отметили, что к ним не поступало обращение от этих активистов.

Ранее в Нижегородской области арестовали девушку из-за сережек в виде лягушек с радугой. Суд увидел в бижутерии демонстрацию запрещенной символики. Позже защита россиянки обжаловала решение инстанции.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Роскомнадзор ЛГБТ
09 февраля 2024, 19:28
«Потрясающе». Американский сенатор высоко оценил интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс похвалил интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Парламентарий поделился впечатлениями в социальной сети Х.

Политик не только прокомментировал беседу, но и прикрепил к своему посту ссылку на интервью.

«Только что посмотрел это. Потрясающе», - написал Дэвид Вэнс.

Интервью российского лидера американскому журналисту появилось на сайте Карлсона ночью 9 февраля. Позже пресс-служба Кремля обнародовала полный текст беседы на русском языке.

Во время интервью Путин и Карлсон затронули важные темы - от украинского конфликта до искусственного интеллекта. Американские журналисты признали, что беседой руководил президент. Он чувствовал себя настолько комфортно, что даже шутил над Карлсоном.

Аргентинский политолог Алехандро Пачилья поделился мнением, что Путин в ходе интервью показал всему миру другую точку зрения на украинский кризис. Эксперт надеется, что жители США, Канады и Европы услышат беседу без цензуры.

США Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 18:52
Российская структура Siemens получила новое название
РИА «Новости»
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Общество с ограниченной ответственностью «Сименс», которое является российской структурой немецкой корпорации Siemens, переименовали в ООО «Системс». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на изменения в карточке Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

Немецкий концерн продолжит оставаться владельцем всех 100% акций. С 2021 года его российская структура находится в процессе реорганизации. В марте 2022 года компания Siemens покинула отечественный рынок из-за санкций, прекратила поставки товаров и приостановила контракт с РЖД на приобретение поездов «Сапсан».

В конце прошлого года в Siemens сообщили, что потеряли 600 миллионов евро после прекращения деятельности в России.

К главным направлениям работы компании относятся операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, транспорта, интеллектуальной инфраструктуры и распределительных энергосистем.

Ранее концерны Siemens и Volkswagen подали заявки в правительство Германии. Они потребовали компенсировать потери, связанные с инвестициями в Россию.

Германия Санкции Россия
09 февраля 2024, 18:26
Москвичам рассказали о программе Форума национальных достижений на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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В Москве на Международной выставке «Россия» на ВДНХ 10 февраля пройдет профильный день «Молодежная Россия» в рамках Форума национальных достижений. Об этом рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Москва как молодежная столица страны расскажет о своих достижениях, возможностях и проектах для молодого поколения», - отметила она.

Гости экспозиции в павильоне № 75 смогут поучаствовать в интеллектуальных играх, насладиться музыкальными выступлениями и ознакомиться с городскими инициативами для молодежи.

Викторина о Москве и ее молодежных проектах начнется в 14:45. В 15:00 на сцену выйдут начинающие артисты с музыкальными номерами, вдохновленными московской жизнью. А в 15:30 состоится открытое обсуждение молодежных инициатив столицы. В течение всего дня на площадке будут показывать интерактивное шоу, центральной темой которого станут проекты для молодых москвичей.

Ранее журналист Такер Карлсон в Москве посетил 89 стендов выставки «Россия» на ВДНХ. Он обошел весь павильон, посвященный достижениям страны и ее туристическому потенциалу.

Выставки Молодежь Россия ВДНХ Москва
09 февраля 2024, 18:21
Президент HeadHunter умер на 57-м году жизни
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Бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков ушел из жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе крупнейшей в России компании онлайн-рекрутмента.

Жуков скончался в 56 лет. Дату и место прощания с президентом HeadHunter пока не уточнили. Причина смерти также не раскрывалась.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила - невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», - высказались в пресс-службе компании.

Президент HeadHunter был лидером рейтингов «Топ-1000 российских менеджеров» в секторе «Онлайн-платформы».

Накануне стало известно о смерти основателя и автора названия рок-коллектива «Машина времени» Юрия Борзова. Его не стало в возрасте 70 лет.

До этого скончалась артистка театра и кино Елена Сафронова. Она запомнилась ролями в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор». В Театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича отметили, что актриса была мастером своего дела.

Смертность Россия

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