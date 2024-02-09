Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ

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В ведомстве уточнили, что приложение проверят на предмет пропаганды ЛГБТ*. Сибирские правозащитники заявили, что получили жалобу на сервис от родителей школьников. Приложение якобы предлагало учащимся повторить предложения, содержание которых отражает пропаганду нетрадиционных отношений.

«Бен и Питер любят друг друга. Они геи», - привели пример авторы материала.

В Роскомнадзоре отметили, что к ним не поступало обращение от этих активистов.

Ранее в Нижегородской области арестовали девушку из-за сережек в виде лягушек с радугой. Суд увидел в бижутерии демонстрацию запрещенной символики. Позже защита россиянки обжаловала решение инстанции.

* Запрещенное в России экстремистское движение