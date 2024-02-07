07 февраля 2024, 11:42

Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту

РИА «Новости»
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Новый цикл мероприятий «Транспортный каркас Москвы» пройдет с 13 по 25 февраля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Его посвятят достижениям столичного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«2023 год стал рекордным для транспортного комплекса Москвы и продемонстрировал, насколько город ушел вперед в сфере развития транспорта», - отметил заммэра.

Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно. Сотрудники московского Музея транспорта прочитают лекции по истории городских средств передвижения - от конки до электробусов.

На площадке выступят музыканты Академического хора Московского метрополитена и артисты проекта «Музыка в метро», играющие музыку различных жанров, от фольклора до техно.

Для маленьких гостей состоятся мастер-классы по раскрашиванию карты «Тройка», созданию деревянных магнитов в форме различных транспортных средств и сборке бумажной модели поезда «Москва-2020». Также пройдут викторины и квизы от столичного метрополитена и Центра организации дорожного движения, посвященные различным профессиям в индустрии московского транспорта.

Выставка будет открыта со вторника по четверг с 10 до 21 часа, и с пятницы по воскресенье с 10 до 22 часов. Понедельник - выходной.

Также на выставке-форуме открылась экспозиция в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи.

Россия Дептранс Москвы Максим Ликсутов ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
07 февраля 2024, 11:43
Госдума предложила разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты
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Россиянам могут разрешить есть продукты до оплаты в магазине на кассе. Условие — наличие упаковки у товара и фиксированной цены. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщили «Известия».

Инициатор законопроекта - глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Как уточнили в документе, отношения между продавцом и потребителем всегда имеют характер потенциального конфликта. Поэтому на законодательном уровне нужно устранять возможные проблемы.

«Одна из таких проблем - употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», - указали в пояснительной записке.

Сейчас законом не запрещено, но и не разрешено употреблять продукты до оплаты. В пояснительной записке уточнили, что предложение по продаже товаров - это договор публичной оферты. В качестве условий этого соглашения перечислены описание товара, срок годности и его цена. По статье 223 Гражданского кодекса потребитель получает право собственности на продукцию с «момента фактической передачи ему товара». Получается, что взявший с полки еду покупатель автоматически соглашается с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе.

Ярослав Нилов в беседе с изданием уточнил, что из-за неоднозначности формулировки и возникают конфликты между покупателями и продавцами. Чтобы избежать проблем, нужно урегулировать ситуацию на законодательном уровне, уточнил депутат.

Россиянам могут разрешить есть продукты до оплаты в магазине на кассе. Условие - наличие упаковки у товара и фиксированной цены. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщили «Известия».

Еда Законы Депутаты Магазины Продукты
07 февраля 2024, 11:39
Совфед поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии
РИА «Новости»
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Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества у преступников, распространявших фейки о российской армии и действующих против безопасности России. Об этом на заседании заявил зампред конституционного комитета СФ Владимир Полетаев, сообщило РИА «Новости».

По его словам, по отношению к преступникам будут применять не только уголовное наказание, но и меру уголовно-правового характера.

«Будет применяться <…> конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений», - рассказал Полетаев.

Изменения внесут в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В документе указали, что новую меру будут использовать за деятельность, направленную против безопасности страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу о конфискации имущества «законом о негодяях». По его словам, принятый акт коснется уехавших из страны предателей, которые поддерживают украинское правительство и поливают грязью Россию.

Законы Преступления Россия Армия
07 февраля 2024, 10:51
Надеждин попросил перенести рассмотрение его регистрации на выборы
РИА «Новости»
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Политик Борис Надеждин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову отложить рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборы президента России до 10 февраля. Как сообщило РИА «Новости», это необходимо для изучения всех претензий к подписям и подготовки возражения.

Политик Борис Надеждин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову отложить рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборы президента России до 10 февраля. Как сообщило РИА «Новости» , это необходимо для изучения всех претензий к подписям и подготовки возражения.

«Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля», - заявил Надеждин.

Ранее в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Однако Надеждин готов «спасти каждую подпись». В своем Telegram-канале он подробно рассказал, какие претензии есть у Избиркома и что с этим будут делать.

Центральная избирательная комиссия 31 января завершила прием подписей , которые претенденты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны были представить для регистрации. В подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина нашли «мертвые души». Возник вопрос в чистоплотности этических норм, которые используют сборщики.

Ранее сайт подмосковного депутата Надеждина взломали. Вместо российских городов, в котором команда кандидата собирает подписи в рамках предвыборной кампании, появились надписи «Украина».

Элла Памфилова Россия Выборы Выборы президента — 2024
07 февраля 2024, 10:44
Сапфира и Урал. Москвичам рассказали о самых необычных именах новорожденных
РИА «Новости»
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Работники ЗАГСа Москвы рассказали о самых необычных именах, которыми называли детей в 2023 году. В список вошли Фея, Зима, Златозар и Алтай, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным работников ЗАГС, жители столицы выбрали в 2023 году более семи тысяч разнообразных имен для новорожденных. Среди них были как привычные - Александр, Полина - так и необычные.

«Самыми популярными именами в 2023-м стали Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София, такое имя дали 1981 девочке», - уточнила Ракова.

По ее словам, за последние 40 лет имя Александр лишь во второй раз уступило лидерские позиции, так назвали 2229 малышей.

В число популярных мужских имен также вошли Максим, Лев, Артем, Марк, Матвей, Иван, Дмитрий и Даниил. Среди женских имен лидерами оказались Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

Москвичи стали чаще называть детей именами со славянскими корнями: Ярослава, Светозар, Любомир. Также популярность обрели имена в честь драгоценных камней: Агата, Сапфира, Алмаз. Некоторые дети получили совсем необычные имена: Феврония, Малина, Благодария, Урал, Ромео, Маркс.

Найти статистику популярных детских имен можно на портале столичного правительства.

В этом году работники ЗАГС уже провели первые свадебные церемонии на станции метро «Маяковская». Три свадьбы сыграли в ночь с 3 на 4 февраля.

Статистика Дети Анастасия Ракова Москва

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