Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту

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«2023 год стал рекордным для транспортного комплекса Москвы и продемонстрировал, насколько город ушел вперед в сфере развития транспорта», - отметил заммэра.

Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно. Сотрудники московского Музея транспорта прочитают лекции по истории городских средств передвижения - от конки до электробусов.

На площадке выступят музыканты Академического хора Московского метрополитена и артисты проекта «Музыка в метро», играющие музыку различных жанров, от фольклора до техно.

Для маленьких гостей состоятся мастер-классы по раскрашиванию карты «Тройка», созданию деревянных магнитов в форме различных транспортных средств и сборке бумажной модели поезда «Москва-2020». Также пройдут викторины и квизы от столичного метрополитена и Центра организации дорожного движения, посвященные различным профессиям в индустрии московского транспорта.

Выставка будет открыта со вторника по четверг с 10 до 21 часа, и с пятницы по воскресенье с 10 до 22 часов. Понедельник - выходной.

Также на выставке-форуме открылась экспозиция в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи.