27 марта 2024, 19:26

Серийное производство Citroen началось в Калуге

РИА «Новости»
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В Калуге запустили серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. Об этом сообщило РИА «Новости.

Производство организовала компания «Автомобильные технологии». Директор по развитию Павел Безрученко сообщил, что продажи новой модели стартуют в середине мая.

Автомобили собирают на площадке завода «ПСМА Рус» при содействии восточного партнера. Безрученко уточнил, что объем инвестиций в модернизацию производственных линий составил несколько сотен миллионов рублей, но раскрывать запланированное количество выпускаемых машин отказался.

«В целом мощность предприятия составляет 108 тысяч автомобилей в год. Дилерская сеть компании включается в себя более 40 автосалонов», - отметил он.

Citroen C5 Aircross оснастили автоматической коробкой передач и мотором мощностью 175 лошадиных сил. На данный момент машины собирают в комплектации Feel, в которую включены бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, система предупреждения усталости водителя и шесть подушек безопасности. Стоимость автомобиля составляет 4,3 миллиона рублей.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с «360» дал автовладельцам несколько советов, как подготовить свою машину к весне.

Россия Машины
27 марта 2024, 20:09
Названо условие оглашения мнения Конституционного суда о смертной казни
Pxhere
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Конституционный суд России огласит свое мнение по вопросу смертной казни только если получит от уполномоченных заявителей официальный запрос. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель инстанции Валерий Зорькин.

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», - отметил он В пресс-службе инстанции пояснили, что в рассмотрении заявления могут отказать, если оно не соответствует нормам закона о Конституционном суде.

Для проведения расследования соответствия конституции того или иного нормативного акта необходимо получить обращение группы, состоящей из не менее 90 депутатов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что для возвращения высшей меры наказания достаточно будет решения Конституционного суда.

Суд Законы Смертная казнь Россия Референдум
27 марта 2024, 18:50
Охрану усилили в БКЗ «Октябрьский» перед концертом группы «Пикник»
РИА «Новости»
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В районе Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге, где состоится концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта в Crocus City Hall, усилили меры безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости».

У главного входа в БКЗ и вокруг него дежурят силовики. Здание также обошел по периметру кинолог с собакой. Рядом стоят автомобили и автобусы полиции и Росгвардии. При этом правоохранители не стали перекрывать движение по Лиговскому проспекту.

Музыканты группы «Пикник» пообещали, что направят собранные в Петербурге средства пострадавшим и семьям жертв теракта в Crocus City Hall. Они также выпустили песню в память о погибших.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел 22 марта перед выступление группы «Пикник». По последним данным, жертвами стали 140 человек (139, по официальным данным СК, о смерти еще одного пострадавшего стало известно 27 марта).

Еще 143 человека разыскивают их родные и близкие.

Санкт-Петербург Концерты
27 марта 2024, 18:32
Концерт группы «Пикник» в Петербурге пройдет при усиленной охране
РИА «Новости»
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Перед концертом группы «Пикник» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге приняли дополнительные меры безопасности. У входа и вокруг здания разместили специальные подразделения правоохранительных органов, в том числе кинологов с собаками. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. В зал в Красногорске ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по посетителям. По последним данным, погибло не менее 139 человек.

За полтора часа до начала мероприятия у главного входа в БКЗ появились автомобили полиции, автобус ГУ МВД и Росгвардии. Лиговский проспект, ведущий к концертному залу, перекрывать не стали.

Концерт в Санкт-Петербурге посвятят памяти жертв террористической атаки в Crocus City Hall. Все собранные во время концерта средства направят на поддержку пострадавших и родственников погибших.

Санкт-Петербург Концерты Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 18:18
Российская школьница похвалила террористов из Crocus City Hall и лишилась стипендии
РИА «Новости»
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Поблагодарившую напавших на концертный зал Crocus City Hall террористов за сорванную поездку в Москву нижегородскую школьницу лишили именной стипендии главы города. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

Журналисты напомнили, что девочка опубликовала на своей странице в социальной сети заявление, в котором нецензурно заявила, что из-за теракта у нее сорвалась поездка в Москву и она может остаться дома, чтобы продолжить употреблять алкоголь.

Возмущенные таким заявлением горожане быстро установили личность школьницы. Выяснилось, что она входила в число лауреатов, получающих именные стипендии главы Нижнего Новгорода. После публикации скандального видео в администрации города заявили, что выплат школьница не получает.

Сама девушка записала видео с извинениями перед всеми, кого обидело ее заявление. Она подчеркнула, что совершила ужасный поступок, так как не могла подобрать нужных слов.

«Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите», - заявила она.

РИА «Новости» со ссылкой на областной главк МВД уточнило, что правоохранители провели со школьницей профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности.

Нижегородская школьница оказалась не первой, кто допустил неосторожное высказывание о теракте, который унес 139 жизней (по данным СК). Переводчик и ресторатор мебели из Санкт-Петербурга Николай Конашенок опубликовал на своей странице в социальной сети комментарий, который вызвал массовое возмущение. Позже мужчину задержали в аэропорту при попытке улететь в Ереван.

Соцсети Школьники Стрельба в Crocus City Hall

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