Серия магнитных бурь накроет Землю в ноябре

Издание напомнило, что в первой половине ноября уже произошли две магнитные бури: с 5 на 6 и с 11 на 12 числа месяца. Возможно, это только начало. По словам Петруковича, ноябрь стал месяцем повышенной солнечной активности. На Солнце появляется большое количество вспышек, а за ними на Землю приходят магнитные бури.

«Сейчас Солнце активно, поэтому вероятно, что будет еще несколько вспышек в этом месяце», - заявил Анатолий Петрукович.

Период повышенной солнечной активности продлится до 2025 года. Впрочем, Земля уже проходила через такие испытания в прошлом. Ученый напомнил, что 2001 год отличался повышенной солнечной активностью - тогда магнитные бури происходили буквально каждую неделю.

Ранее жителей Московской области предупредили о магнитных бурях, которые продлятся до 16 ноября. Ученые и врачи рассказали, как геомагнитные возмущения скажутся на здоровье людей и работе техники.