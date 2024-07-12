Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлили на второй сезон

Первый сезон сериала вышел в этом онлайн-кинотеатре в феврале 2024 года. Как заявила заместитель гендиректора Okko Эльвира Дмитриевская, россияне скептически относятся к адаптациям и часто сравнивают их с оригинальными проектами, поэтому компания пошла на риски, когда согласилась транслировать русскую версию «Постучись в мою дверь». Однако опасения не подтвердились, зрители положительно оценили сериал.

«С каждым новым эпизодом сериала наша уверенность в том, что мы сделали правильный выбор, только возрастала. Конечно, без скептицизма не обошлось, тем не менее зрители прекрасно встретили сериал и не отрываясь посмотрели все 60 эпизодов», - сказала она.

По словам Дмитриевской, сериал продлили на второй сезон. Популярность адаптации «просто не оставила другого выбора». Производством продолжения займутся стриминги Okko и Premier, а также компании «Медиаслово» и «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение».

Ранее актриса Юлия Серина, которая снялась в русской версии «Постучись в мою дверь», купила квартиру. По ее словам, за роль в проекте ей выплатили большой гонорар. Эти деньги звезда вложила в недвижимость.