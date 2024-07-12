12 июля 2024, 01:07

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлили на второй сезон

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Многосерийная мелодрама «Постучись в мою дверь в Москве» получила разрешение на продолжение. Об этом заявил РБК Life со ссылкой на пресс-службу Okko.

Первый сезон сериала вышел в этом онлайн-кинотеатре в феврале 2024 года. Как заявила заместитель гендиректора Okko Эльвира Дмитриевская, россияне скептически относятся к адаптациям и часто сравнивают их с оригинальными проектами, поэтому компания пошла на риски, когда согласилась транслировать русскую версию «Постучись в мою дверь». Однако опасения не подтвердились, зрители положительно оценили сериал.

«С каждым новым эпизодом сериала наша уверенность в том, что мы сделали правильный выбор, только возрастала. Конечно, без скептицизма не обошлось, тем не менее зрители прекрасно встретили сериал и не отрываясь посмотрели все 60 эпизодов», - сказала она.

По словам Дмитриевской, сериал продлили на второй сезон. Популярность адаптации «просто не оставила другого выбора». Производством продолжения займутся стриминги Okko и Premier, а также компании «Медиаслово» и «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение».

Ранее актриса Юлия Серина, которая снялась в русской версии «Постучись в мою дверь», купила квартиру. По ее словам, за роль в проекте ей выплатили большой гонорар. Эти деньги звезда вложила в недвижимость.

Сериалы Россия
11 июля 2024, 23:56
«Саботаж какой-то». Учителей России возмутили планы Рособрнадзора начать проверки
Freepik
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Рособрнадзор намерен проверить компетенции педагогов в сентябре этого года. Сами учителя эту новость приняли негативно. Как отметил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в беседе с ведущей 360.ru Еленой Коновой, педагоги и без того подвергаются большому стрессу, поэтому лишние проверки ни к чему.

По его словам, профсоюз готовит коллективное письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

«Реакция [на новость о проверках] была очень эмоциональной и бурной. Люди вообще не понимают, что это такое, для чего это делается. Называют это <…> саботажем каким-то, вредительством», - сказал он.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что анализировать будут в основном показатели школьников. Сама проверка обезличена, ничего заполнять не придется. Однако это не успокаивает учителей. Как объяснил Казаков, на уровне администрации школы «будут все прекрасно знать», что может стать лишним поводом давления на педагогический состав.

«Когда придет очередная проверка в школу, это никаким образом позитивно на школу не повлияет. <…> Зачем создавать ситуацию напряжения в школах дополнительно?» - спросил собеседник Кононовой.

Также Казаков назвал неподходящим время года для подобных новостей. Летом учителя отдыхают и набираются сил. Заявления о предстоящих проверках заставляют волноваться, хотя учебный год еще даже не наступил.

Учителя Россия
11 июля 2024, 23:16
Россиянам рассказали, сколько продлится жаркое лето
РИА «Новости»
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Жаркое и теплое лето в Центральной России продлится не больше трех недель. Такое предположение в комментарии РИА «Новости» сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего-то на три недели», - подчеркнул он.

По его словам, в середине лета температура упадет до плюс 25 градусов, а в августе - будет составлять не более 21-22 градусов.

Ранее Тишковец предположил , что жаркая погода в Москве и области пойдет на спад ближе к середине июля. В четверг, 11 июля, в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха.

Врач-терапевт Лариса Алексеева посоветовала москвичам и гостям столицы как можно меньше находиться на открытом солнце, чтобы не получить тепловой удар.

Прогноз погоды Россия Погода Жара
11 июля 2024, 22:03
Депутат ГД выступил против детских карт Сбера с радужным единорогом из-за «символики ЛГБТ»
РИА «Новости»
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Сбербанк попросили прекратить выпуск детских карт с изображением радужного единорога. Об этом сообщило РИА «Новости».

С обращением к главе Сбербанка Герману Грефу выступила глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина.

«Просим <…> остановить выпуск „Детской СберКарты“ с „радужным единорогом“ - символикой движения ЛГБТ*», - написала депутат.

Она напомнила, что «радужная символика» является атрибутом движения ЛГБТ*, которое является экстремистским и находится под запретом в России.

Ранее певица Марина Девятова заявила , что активное внедрение в западных странах ЛГБТ*-повестки - это настоящая бесовщина.

*ЛГБТ-движение - экстремистская организация, запрещенная в России.

Госдума РФ Запреты ЛГБТ Сбербанк
11 июля 2024, 18:52
Более 238 миллиардов рублей привлекли на льготные кредиты для МСП в 2023 году
Медиасток.рф
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Около 40% из общего количества льготных кредитов получили малые и средние предприятия в отраслях экономики предложения в 2023 году. В рамках профильного нацпроекта удалось привлечь 528 миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, в портфеле льготных кредитов, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют 38,5% - это IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес. Он отметил, что предприятия из отраслей экономики предложения увеличивают рост экономики и дают наибольший мультипликативный эффект.

Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова. По данным Банка России, в прошлом году 3,4 триллиона рублей получили компании из отраслей экономики предложения эта доля составила более 27%.

«Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности», - сказала Татьяна Илюшникова.

Для малых и средних предприятий действует множество финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и многое другое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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