Сергунина рассказала об онлайн-консультациях с торгпредами России для бизнеса Москвы

Москва организовала для столичных экспортеров онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах с 2021 года. В числе стран - Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Иран и другие. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, за этот промежуток времени приблизительно 1,5 тысячи предпринимателей получили консультации торгпредов России.

«Они интересовались спросом на свои товары и услуги, законодательными нормами разных государств, особенностями сертификации продукции и инструментами для поиска партнеров», - объяснила Сергунина.

Мероприятия проводят в онлайн-формате. Экспортеры могут легко задать волнующие вопросы о внешнеэкономической деятельности и получить практические советы по выходу на определенные рынки.

Производитель симуляторов и тренажеров для подготовки специалистов в сфере медицины также принял участие в проекте. В компании рассказали, что благодаря встречам узнали о конкурентах, особенностях валютного и таможенного контроля и других аспектах ведения бизнеса за границей.

В Москве стартовал прием заявок на участие в инновационной образовательной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track.