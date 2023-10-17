Сергунина рассказала о доле малых и средних предприятий в экономике Москвы

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Сергунина добавила, что ежемесячно в Москве стали регистрировать более 10 тысяч новых предприятий МСП, и такой темп роста сохраняется уже третий год подряд. Количество компаний в секторе выросло на 12,3% по сравнению с допандемийными показателями.

Самыми популярными сферами деятельности стали торговля и услуги (31,7%), научная и техническая деятельность (12,6%), IT-отрасль (7,2%) и производство (5,5%).

Москва готова оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку - как финансовую, так и информационную, консультационную, образовательную. В городе создали полноценную инфраструктуру для помощи в развитии бизнеса - консультации, гранты, субсидии и многое другое.

Ранее участникам Московского инновационного кластера одобрили гранты почти на 12,5 миллиардов рублей.

По ее словам, в малом и среднем бизнесе занят каждый третий трудоспособный москвич, и это число продолжает расти с 2020 года.