Сергунина рассказала, как посетить культурные события Москвы за городские баллы

«Москвичам предлагается выбрать из более чем 190 разнообразных поощрений. Это товары для дома, полезные сувениры, скидки на покупки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты на мероприятия и другие варианты», - отметила она.

Сергунина отметила, что баллы можно получить за участие в таких городских проектах, как «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий» и «Помощник Москвы».

Также, по ее словам, москвичи могут посетить Ленком, театр на Таганке и многие другие культурные заведения. Также баллы можно обменять на поход в такие музеи, как Дарвинский, «Коломенское», усадьба Кусково и так далее.

Ранее Сергунина анонсировала, что в Москве пройдет традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств».