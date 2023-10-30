Сергунина рассказала, как посетить культурные события Москвы за городские баллы
С начала года в обмен на городские баллы москвичи получили свыше 14 тысяч билетов в культурные учреждения. Самыми востребованными из них оказались музеи, зоопарки, театры, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Москвичам предлагается выбрать из более чем 190 разнообразных поощрений. Это товары для дома, полезные сувениры, скидки на покупки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты на мероприятия и другие варианты», - отметила она.
Сергунина отметила, что баллы можно получить за участие в таких городских проектах, как «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий» и «Помощник Москвы».
Также, по ее словам, москвичи могут посетить Ленком, театр на Таганке и многие другие культурные заведения. Также баллы можно обменять на поход в такие музеи, как Дарвинский, «Коломенское», усадьба Кусково и так далее.
Ранее Сергунина анонсировала, что в Москве пройдет традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств».