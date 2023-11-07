Сергунина подвела итоги московского форума «Карьера vs бизнес»

Московский форум «Карьера vs бизнес» в этом году привлек более 1,5 миллиона человек онлайн-аудитории, а около 2,5 тысячи человек посетили выставку лично. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум разделили на два направления: «Практикуй» - для тех, кто хочет работать в найме, и «Предпринимай» - для желающих открыть свое дело. Мероприятие получило поддержку более 50 компаний, стартапов и городских проектов. За два дня работы форума около 1,5 тысячи участников нашли интересные вакансии, а более 100 из них пригласили на собеседования.

«Город уделяет особое внимание карьерным возможностям и профориентации москвичей. Чтобы помочь молодежи найти свое призвание, мы в третий раз проводим карьерный форум», - отметила заммэра.

В рамках мероприятия около 1,5 тысячи человек прошли профориентационные тестирования и консультации.

Ранее школы Котельников провели внеурочные занятия по профориентации.