Сергей Лазарев пообещал оплатить диско-бабушке из Сыктывкара аренду квартиры

«У нее очень сложная ситуация: ей негде особо жить, комнату снимает за шесть тысяч рублей, где нет никаких удобств, только кровать и стул, от нее отказались все родственники, она инвалид. Мы сейчас ищем ей квартиру, снимем, я это оплачу», - сказал певец.

Лазарев уточнил, что видео с танцующей бабушкой снял его звукорежиссер. По окончании выступления он показал ролик артисту. Кадры с диско-бабушкой на концерте посмотрели уже свыше 13 миллионов человек.

Ранее исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова захотели помочь Лидии Витальевне исполнить ее заветную мечту. Пенсионерка под бой новогодних курантов загадала желание: поехать в Москву и посетить там концерт какого-нибудь артиста.