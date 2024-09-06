06 сентября 2024, 11:55

Серьезные нарушения зафиксировали на УИК № 3 в Хабаровске

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Хабаровске на избирательном участке УИК № 3 на Школьной улице зафиксировали серьезные нарушения. Об этом сообщил Telegram-канал «Хабаровск».

По его данным, наблюдатели отметили массовый организованный подвоз военнослужащих к урнам для голосования. Это вызывает серьезные вопросы о свободе волеизъявления и подрывает легитимность выборов губернатора, подчеркнули авторы поста.

Также источник «Хабаровска» сообщил, что неизвестный притащил на УИК № 3 скелет.

Единый день голосования стартовал в России 6 сентября. Жители некоторых регионов России выберут губернаторов и депутатов местных парламентов. В 25 субъектах организовали дистанционное электронное голосование, на участие в нем уже подали заявки около 920 тысяч человек.

Единый день голосования Выборы
06 сентября 2024, 08:57
Проект РКН о регистрации блогеров-тысячников удалили с сайта правовых актов
Читайте нас в: Google Новости
Роскомнадзор удалил проект о порядке регистрации блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей. Документа больше нет на сайте нормативных правовых актов.

Подготовленный РКН документ о регистрации блогеров-тысячников появился на сайте правовых актов 5 сентября. Согласно проекту, ведомство хочет получать от владельцев блогов и администраторов каналов такую информацию, как название канала и ссылка на него, персональные данные владельцев и IP-адреса их компьютеров.

Документ предполагал, что сведения о наименовании персональной страницы будут общедоступными. Обсуждение проекта планировали завершить до 2 октября, сам документ должен был вступить в силу с 1 ноября 2024 года.

При переходе на необходимую страницу появляется надпись: «Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует».

Роскомнадзор Блогеры
06 сентября 2024, 08:08
Кремль призвал к цензуре в «период острого воспаления»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Распространение информации ограничивать нельзя, но в условиях боевых действий цензура необходима. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Свобода слова должна быть, если выйти из «периода острого воспаления», добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», - подчеркнул он.

По его мнению, Россия вышла на уровень критической конфронтации с государствами коллективного Запада. Самые уважаемые международные масс-медиа зачастую не гнушаются говорить неправду. Это негативная динамика, и уподобляться им нельзя, отметил Песков.

Президент Владимир Путин 2 сентября дал интервью монгольской газете «Оноодор» и рассказал, что в России есть свобода слова - это твердо гарантировано Конституцией. От СМИ лишь требуется соблюдать законодательство.

Кремль Дмитрий Песков Журналистика
06 сентября 2024, 05:47
Эксперт оценил предложение по созданию детских сим-карт в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Информационная безопасность и обучение детей работе с данными являются очень важными задачами воспитания. Об этом заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с RuNews24.ru.

Так он прокомментировал предложение первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяны Буцкой создать сим-карты для детей. На таких модулях разрешили бы бесплатно посещать сайты с обучающими программами и ограничили бы доступ ко «взрослым» играм.

По словам Пегова, некоторые медиасервисы уже сформировали специальные тарифы для несовершеннолетних пользователей. В них включен показ только детского и безопасного контента.

Пегов отметил, что в обязанность оператора входит предоставление пользователю доступа в социально значимые интернет-пространства, даже если у клиента нет денег на счету. Специалист предложил построить принцип детских тарифов по похожему принципу. Они будут пускать только на те сайты, которые есть в списке утвержденных.

При этом, по мнению Пегова, эффективнее повысить компьютерную грамотность и ответственность родителей. Тогда бы не потребовались детские тарифы.

Ранее директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук рассказал, что мошенники начали привлекать детей в качестве посредников при проворачивании афер. По его данным, аферисты создали сети «дропперов» из несовершеннолетних, которые откликнулись на объявления о подработке.

Дети Россия Технологии
05 сентября 2024, 13:43
«Одноклассники» начали скрывать сообщения от незнакомых пользователей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разработчики соцсети «Одноклассники» создали специальный раздел для сообщений от незнакомцев. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В соцсети появилась специальная настройка, которая устанавливает ограничение на добавление пользователя в группу или чаты. Благодаря этим обновлениям на сайте минимизируются навязчивое общения и спам.

В пресс-службе объяснили, что в раздел «Запросы» будут попадать все сообщения от посторонних, даже в том случае, если с ними есть общие знакомые.

Ранее аналитики социальной сети «Одноклассники» и сервиса «СберПодбор» выяснили, что почти половина работодателей считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме. Примерно 40% компаний обращают внимание на увлечения потенциальных работников, сообщил RT.

Соцсети Россия

Новости по теме