Серьезные нарушения зафиксировали на УИК № 3 в Хабаровске

По его данным, наблюдатели отметили массовый организованный подвоз военнослужащих к урнам для голосования. Это вызывает серьезные вопросы о свободе волеизъявления и подрывает легитимность выборов губернатора, подчеркнули авторы поста.

Также источник «Хабаровска» сообщил, что неизвестный притащил на УИК № 3 скелет.

Единый день голосования стартовал в России 6 сентября. Жители некоторых регионов России выберут губернаторов и депутатов местных парламентов. В 25 субъектах организовали дистанционное электронное голосование, на участие в нем уже подали заявки около 920 тысяч человек.