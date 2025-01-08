«Серьезно поговорили». Иноагент Земфира отказалась от политики на последнем концерте
Российская артистка Земфира* выступила в Дубае без политических высказываний со сцены. Источники Telegram-канала Mash утверждали, что певица пошла на это после разговора с организаторами концерта.
Собеседники издания заявили, что перед началом концерта у певицы состоялся серьезный разговор с организаторами. Ей пригрозили проблемами со въездом в Дубай и крупным штрафом.
Российский Минюст внес Земфиру* в список иностранных агентов 10 февраля 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что певица открыто поддерживала Украину и получала поддержку из иностранных источников.
Позднее Земфира* подала к Минюсту иск, потребовав признать незаконным включение в список иностранных агентов. Суд в рассмотрении иска отказал. Уже в сентябре Министерство юстиции объяснило, что певица попала в иноагенсткий список за свою политическую деятельность.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.