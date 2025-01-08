08 января 2025, 20:07

«Серьезно поговорили». Иноагент Земфира отказалась от политики на последнем концерте

Unsplash
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Российская артистка Земфира* выступила в Дубае без политических высказываний со сцены. Источники Telegram-канала Mash утверждали, что певица пошла на это после разговора с организаторами концерта.

Собеседники издания заявили, что перед началом концерта у певицы состоялся серьезный разговор с организаторами. Ей пригрозили проблемами со въездом в Дубай и крупным штрафом.

Российский Минюст внес Земфиру* в список иностранных агентов 10 февраля 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что певица открыто поддерживала Украину и получала поддержку из иностранных источников.

Позднее Земфира* подала к Минюсту иск, потребовав признать незаконным включение в список иностранных агентов. Суд в рассмотрении иска отказал. Уже в сентябре Министерство юстиции объяснило, что певица попала в иноагенсткий список за свою политическую деятельность.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Концерты Иноагенты Дубай Певица Земфира
08 января 2025, 17:24
Россияне начали массово наряжать детей в костюмы убийц из «Игры в кальмара»
Global Look Press
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Детей в России стали массово наряжать в костюмы убийц из сериала «Игра в кальмара». Этот образ оказался одним из самых популярных на новогодних елках, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам родителей, дети в восторге от такого подарка. Школьники и детсадовцы фотографируются в масках и с пластиковым оружием у новогодних елок.

«Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем подняли цены на атрибутику на 40%», - написали авторы поста.

Сейчас костюмы стоят от трех до пяти тысяч рублей.

Одновременно с этим психологи предупредили, что сериал опасен для детской психики из-за демонстрации насилия. Тем более нежелательно копировать его героев.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства. Так он отреагировал на новость о поддержке импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщил Ura.ru.

Дети Сериалы Сериал "Игра в кальмара"
08 января 2025, 16:08
Стало известно, как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году
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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утвержденных праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно календарю, в честь Дня защитника Отечества жители России будут отдыхать два дня - уик-энд 22 и 23 февраля. Международный женский день тоже выпал на субботу и воскресенье, в перечне выходных 8 и 9 марта.

Праздник весны и труда продлятся до 4 мая. Также с 8 по 11 мая в России будут отмечать юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Выходными днями в честь Дня России станут с 12, 13, 14 и 15 июня. Также россияне смогут отдохнуть в День народного единства - с 2 по 4 ноября.

Ранее психолог Инна Паустовская дала советы, как эффективнее отдохнуть перед трудовыми буднями. Она рекомендовала проводить как можно меньше времени в соцсетях и стараться не заходить на маркетплейсы.

Семейный системный психолог Оксана Борщенко рассказала Ura.ru , что полезно распланировать свои выходные, чтобы испытывать меньше стресса. По ее словам, следует не перегружать себя обильной пищей, напитками и общением.

Праздники Михаил Мишустин
08 января 2025, 14:57
Москвичи начали массово избавляться от новогодних подарков
Unsplash
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Жители Москвы стали продавать за бесценок вещи, полученные в качестве подарков на Новый год. Об этом сообщил kp.ru.

На сайтах с объявлениями о продаже появились духи, посуда, аэрогрили и другие презенты. Продавцы часто оставляют к ним пометку о том, что предмет подарили на Новый год, но он оказался не нужен.

Лидером среди таких ненужных подарков оказался фен Dyson. Обычно цена на эту технику для ухода за волосами составляет 45-65 тысяч рублей, но с рук ее можно приобрести дешевле. По информации издания, многие мужчины путают фен и стайлер и дарят возлюбленным не то, что те просили. Также среди объявлений появилось много предложений о продаже телефонов, сертификатов и детских игрушек.

В декабре издание провело опрос о том, как россияне выбирают новогодние подарки для своих детей. Примерно 10% респондентов отметили, что не скупятся и покупают самое лучшее.

Ранее Роскачество предупредило, что не все подарки можно вернуть, несмотря на закон «О защите прав потребителей. По данным Ura.ru , возврату не подлежат продукты, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия

Новый год Москва
08 января 2025, 14:26
Россиянам посоветовали отказаться от гаджетов для полноценного отдыха
Freepik
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В этом году россиянам повезло — им придется поработать всего два дня после новогодних праздников. Перед трудовыми буднями важно качественно отдохнуть, рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко психолог Инна Паустовская.

По ее словам, для этого нужно отказаться от гаджетов и не проводить много времени в социальных сетях и на маркетплейсах.

«Головной мозг не отдыхает и получает еще большую стимуляцию за счет как раз экрана, за счет того, что перелистывается, серфится интернет, и таким образом происходит еще большее напряжение», - объяснила специалист.

Не только взрослые, но и дети перенапрягаются из-за гаджетов, когда не знают, чем себя занять.

«Если мы хотим отдохнуть от какой-то суеты, активности, то отдыхать нужно без телефона. А чтобы не было соблазна - телефон положить куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его. И, конечно, фиксировать время. У детей есть родительский контроль, а вот у родителей его нет. И поэтому здесь мы можем рассчитывать только на осознанность человека», - добавила эксперт.

При этом на каникулах важна смена деятельности - уход в одну из крайностей даст ощущение измотанности.

Она посоветовала высыпаться и вставать, когда хочется, и включать в распорядок дня «не суперактивности».

«Можно же не выходя из дома поиграть с детьми в какие-то настольные игры - они могут быть достаточно спокойные. Это может быть просмотр фильма. То есть активность может быть разной, важно, чтобы она чередовалась. Чтобы не было, что-либо все праздники мы бежим активно, либо лежим на диване, и тогда это даст действительно полноценное ощущение отдыха», - заключила эксперт.

Возвращение к работе после долгих праздников может стать настоящим испытанием , считает медицинский психолог Коломенской больницы Нелли Ежова. Она посоветовала принять тот факт, что окончание выходных способно вызвать стресс.

Отдых Праздники Работа

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