19 декабря 2023, 13:18

Сердечно-сосудистая катастрофа. Как образ жизни Пухляша мог привести к смерти

Читайте нас в: Google Новости

К смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из клипа Little Big, могли привести чрезмерные физические нагрузки при большом весе. Об этом рассказала «360» врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

К смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова , известного как Пухляш из клипа Little Big, могли привести чрезмерные физические нагрузки при большом весе. Об этом рассказала «360» врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Вес в норме поддерживает питание Известно, что даже при избыточном весе Красилов не отказывал себе ни в чем, любил вкусно и много есть, питаться фастфудом. Однако даже если бы танцор ел здоровую пищу, но больше чем, нужно, он не избавился бы от лишнего веса, отметила Макиша.

Специалист отметила, что сердце человека имеет размер чуть больше кулака: у мужчин оно побольше, а у женщин - поменьше. Важный орган предназначен для прокачивания крови через определенный объем тела, поэтому и существует понимание нормы веса, пояснила Макиша.

Диетолог добавила, что жареная пища, считающаяся вредной, сама по себе не приводит к ожирению. В медицине есть четкое понимание, что лишний вес возникает из-за избытка калорий, пояснила врач.

«Если человек съел чуть-чуть картошки фри, но при этом не перебрал в калориях, страшного ничего не произойдет. Но жареную пищу мы все же рекомендуем убрать, потому что она высококалорийная. Мы что-то готовим на масле, а масло - это жир, самый калорийный компонент питания. <…> Фастфуд, как правило, бывает высококалорийным за счет добавления соусов, майонеза, жира, сахара и так далее», - рассказала собеседница «360».

Высококалорийными продуктами быстро наедаются, но из-за них так же быстро набирают лишние килограммы, сообщила Макиша. Такие продукты, по словам диетолога, провоцируют людей есть еще больше.

«В науке уже признано, что картофель фри, сладкие продукты, печенье, мороженое и тому подобное - это продукты, которые вызывают такую же зависимость, как никотин и кокаин», - подчеркнула специалист.

Врач пояснила, что продукты с быстрыми углеводами вызывают реальную тягу, поскольку мозг хочет получать быстрый и дешевый дофамин. Это реальная зависимость, в том числе у детей, а не просто любовь к сладкому, предупредила Макиша.

Пока человек не разберется со своей тарелкой, то есть не поймет, что ему есть и в каких количествах, риск ожирения будет неизбежно расти, обратила внимание врач. Если человек не знает, сколько и что съедает, как он может следить за своим питанием, задала риторический вопрос специалист.

«А если вы за питанием не следите, то, соответственно, лишние килограммы появляются очень быстро», - резюмировала Макиша.

Как начать здоровый образ жизни Диетолог рассказала, как прийти к здоровому образу жизни. В контексте питания первым шагом должно стать максимальное снижение потребления сахара и муки, то есть быстрых углеводов, сообщила собеседница «360».

Собеседница «360» предупредила, что людям с весом более 110-120 килограммов не стоит прыгать и поднимать тяжести в фитнес-зале. Для таких людей предусмотрен определенный объем физической активности.

«Мы говорим о ходьбе, мы говорим о тех физических нагрузках, которые будут полезны, которые не будут перегрузками », - обратила внимание врач.

Еда Диеты Продукты
19 декабря 2023, 14:18
Москвичам рассказали о мастер-классах фестиваля «Путешествие в Рождество»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Более четырех тысяч разнообразных мастер-классов по искусству и кулинарии подготовили для гостей организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участники мастер-классов будут готовить традиционные русские блюда и напитки, украшать посуду, вышивать и создавать предметы декора.

На Манежной и Революционной площадях состоятся исторические занятия, где гости смогут узнать интересные детали о жизни города в XIX веке, а также изготовить новогодние украшения и сувениры.

На Тверской площади, Соколово-Мещерской улице и улице Хачатуряна посетители погрузятся в атмосферу московских чаепитий и освоить приготовление чая по уникальным рецептам.

На Матвеевской улице, в Олимпийской деревне и на перекрестке Молодцова и Сухонской улиц участники смогут освоить техники старинных ремесел - росписи новогодних шаров, чеканки монет времен Петра Великого и лепки матрешек.

В парке возле метро «Некрасовка» мастера поделятся секретами работы с тканью, а на Коптевском бульваре гостей научат изготавливать тканые салфетки и создавать эскизы викторианских платьев в стиле коллаж.

В этом году фестиваль пройдет в десятый раз на 36 площадках города. Он открылся в столице 15 декабря.

Кроме того, цифровые проекты Москвы подготовили подарки для гостей праздника.

Фестивали Новый год Москва 2023
19 декабря 2023, 13:59
Пиво, семечки и косметика. Бизнесмены подали заявки на регистрацию бренда «Слово пацана»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Предприниматели начали массово подавать заявки на регистрацию товарного знака на фоне популярности сериала «Слово пацана». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Роспатент, куда уже направили пять заявок на регистрацию такого бренда.

По данным Роспатента, четыре заявки поступили от частных предпринимателей и представителей малого бизнеса из регионов. Так, московский «Ритейл медиа» направили заявку на товарный знак для производства и продажи косметики, ручных инструментов, домашних приспособлений, продовольственных товаров, безалкогольных и слабоалкогольных напитков по мотивам сериала.

Безалкогольные напитки и пиво в стиле «Слово пацана» планирует продавать и новосибирская Первая ремесленная пивоварня. Кроме того, две заявки отправил бизнесмен Петр Емельянов из Хабаровска, который хочет выпускать настольные игры и семена подсолнечника.

Заявку также оформило и издательство «Эксмо». Компания собирается организовать массовый выпуск электроники и цифровых товаров, изделий из бумаги и канцелярии, домашних приспособлений, одежды, рекламы, а также услуг в сфере развлечений: книги, концерты и шоу-программы.

Ранее автор «Слова пацана» Роберт Гараев анонсировал книгу о женских бандах.

Бизнес Москва 2023
19 декабря 2023, 13:17
Около 800 цифровых инженеров подготовили в России за два года
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Около 800 человек получили квалификацию по специальности «Цифровой инженер» в течение 2022–2023 годов по программам, разработанным в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Около 800 человек получили квалификацию по специальности «Цифровой инженер» в течение 2022–2023 годов по программам, разработанным в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, практика показала, что цифровизацию стоит применять и в других районах. Так, персонал в отрасли строительства активно выпускают цифровые академии российских IT и строительных компаний.

«Теперь специалисты, получившие квалификацию „Цифровой инженер ПТО“, могут работать в электронном виде с ИТД - исполнительной строительной документацией», - уточнил Бочкарев.

Он добавил, что уникальную программу создали в столице под руководством ГК «Аметист Групп». По результатам совместной работы на сегодня она распространилась и в других городах и регионах: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Алтайский край, Казань, Дагестан.

Помимо этого, в ближайшее время организуют ряд дополнительных программ для определенных категорий работников: цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций.

Глава Стройкомплекса добавил, что в 2024 году по плану организовать обучение еще двух тысяч цифровых строителей в Москве и регионах. Из них больше половины будут строить карьеру в столице.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
19 декабря 2023, 11:38
Высота снежного покрова в Москве уменьшилась за сутки на четыре сантиметра
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Снег в Москве начал сокращаться и постепенно таить. Сейчас высота сугробов составляет в среднем 31 сантиметр — на четыре меньше, чем вчера. Оттепели в столичном продолжатся до конца недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снег в Москве начал сокращаться и постепенно таить. Сейчас высота сугробов составляет в среднем 31 сантиметр - на четыре меньше, чем вчера. Оттепели в столичном продолжатся до конца недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За минувшие сутки высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, уменьшилась еще на четыре сантиметра, и теперь составляет 31 сантиметра», - заявил он.

Синоптик отметил, что этот показатель ниже суточного рекорда сегодняшнего дня, но выше в два раза климатической нормы.

На данный момент самый внушительный снежный покров зафиксировали на метеостанции МГУ - 39 сантиметров. Вчера там были сугробы в 43 сантиметра.

Рекорды по Московской области на сегодняшний день бьет Коломна, где высота снега 43 сантиметра, на один сантиметр ниже чем было вчера.

Леус предупредил, что в ближайшие дни таяние снега продолжится. Кроме того, на фоне этого могут быть гололедица на тротуарах и проезжей части.

Ранее москвичей предупредили о кратковременных дождях во вторник.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве

Новости по теме