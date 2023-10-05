Сентябрь в Москве стал самым солнечным в XXI веке
Сентябрь в этом году в Москве выдался очень теплым. Бабье лето продержалось весь месяц. За это время специалисты зафиксировали, что солнце светило 245 часов в столице. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«По данным обсерватории МГУ солнце светило в сентябре 245 часов, при месячной норме 147 часов. Это стало новым рекордом по количеству солнца в городе в XXI веке», - написала она.
Позднякова добавила, что такие показатели побили рекорд 2018 года. Тогда солнце светило 206 часов. Кроме этого, показатели прошедшего месяца встали наравне с июльскими.
Ранее москвичи пережили самую теплую ночь за последние 57 лет. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году.