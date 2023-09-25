Сентябрь в Москве может стать самым сухим за последние 144 года
В прошедшую ночь, на 25 августа, холодный атмосферный фронт пересек Москву. В столице выпало от двух до четырех миллиметра осадков. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро города Татьяна Позднякова.
«В Москве, на ВДНХ, за ночь выпало два миллиметра осадков, на Балчуге три миллиметра, в МГУ четыре миллиметра. Эти дожди были последними в текущем месяце», - подчеркнула она.
Кроме этого, до 13 миллиметров осадков выпало в Кашире, эти дожди понизили класс пожарной опасности. В Клину выпало четыре миллиметра.
Позднякова добавила, что месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметра. Таким образом, сентябрь в столице станет самым сухим за последние 144 года.
Ранее москвичам рассказали о погоде в воскресенье.
Днем температура будет варьироваться от 23 до 25 градусов. Ночью похолодает до 14 градусов.
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