Сентябрь в Москве может стать самым сухим за последние 144 года

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«В Москве, на ВДНХ, за ночь выпало два миллиметра осадков, на Балчуге три миллиметра, в МГУ четыре миллиметра. Эти дожди были последними в текущем месяце», - подчеркнула она.

Кроме этого, до 13 миллиметров осадков выпало в Кашире, эти дожди понизили класс пожарной опасности. В Клину выпало четыре миллиметра.

Позднякова добавила, что месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметра. Таким образом, сентябрь в столице станет самым сухим за последние 144 года.

Ранее москвичам рассказали о погоде в воскресенье.

Днем температура будет варьироваться от 23 до 25 градусов. Ночью похолодает до 14 градусов.

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