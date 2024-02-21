Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Соглашение в 1990 году подписали ГДР, ФРГ, Франция, СССР, США и Великобритания.

«Германия однозначно игнорирует положения договора», - сказал Цеков.

Он добавил, что поддерживает позицию Гемпеля, который сообщил, что немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России. Гемпель подчеркнул, что нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания.

В сентябре 2023 года стало известно, что семьи русских немцев из Германии стали переезжать в Крым. Люди вернулись на свою историческую родину, где чтят традиции и ценности.