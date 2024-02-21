21 февраля 2024, 12:58

Сенатор поддержал идею о расторжении договора с ФРГ от 1990 года

Unsplash
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Немецкие власти нарушают договор от 1990 года с момента подписания. Поэтому соглашение нужно расторгнуть, рассказал РИА «Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Соглашение в 1990 году подписали ГДР, ФРГ, Франция, СССР, США и Великобритания.

«Германия однозначно игнорирует положения договора», - сказал Цеков.

Он добавил, что поддерживает позицию Гемпеля, который сообщил, что немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России. Гемпель подчеркнул, что нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания.

В сентябре 2023 года стало известно, что семьи русских немцев из Германии стали переезжать в Крым. Люди вернулись на свою историческую родину, где чтят традиции и ценности.

Германия Совет Федерации РФ Крым Международные отношения Россия
21 февраля 2024, 12:25
Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего»
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в церемонии открытия турнира «Игры будущего». В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе раиса республики.

Лукашенко приняли по русской традиции хлебом и солью, а также угостили местными лакомствами.

«Вот это Россия!» - восторженно сказал Лукашенко, спускаясь с трапа.

Президент по-дружески пожал руку и обнялся с главой Татарстана. Лукашенко попробовал лакомства, отметив, что хлеб был свежим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже запланировал поездку в Россию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Игры будущего» в России пройдут с 21 февраля по 3 марта. Цель мероприятия - популяризация видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.

Казахстан Белоруссия Казань Татарстан Александр Лукашенко Россия
21 февраля 2024, 12:18
Главному командованию ВКС передали список иконы «Спас Нерукотворный»
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Образ отправят на хранение в храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

«Пусть эта икона и впредь хранит, оберегает наших бойцов, укрепляет их в служении, в справедливой борьбе за правое дело, за наш народ, за нашу Россию», - сказал Путин.

Глава государства напомнил, список иконы имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Образ издавна покровительствует российскому воинству и является символом веры, традиций и ярких побед.

«Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер лицо Христос.

На аэродроме Чкаловский в Московской области российский лидер вручил воинским частями ВКС ордена Суворова, Кутузова и Жукова. На мероприятии Путина встретили глава Минобороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Афзалов.

Православие Россия Владимир Путин Армия
21 февраля 2024, 11:40
Конференция о венчурных инвестициях пройдет в Москве
РИА «Новости»
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Развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» на конференции Московского инновационного кластера «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности». Об этом сообщил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Мероприятие соберет порядка 400 участников, среди которых будут инвесторы, начинающие и опытные предприниматели, а также те, кто хочет углубить свои знания в области венчурного капитала.

На конференции пройдут обсуждения с участием известных экспертов, состязания между стартапами и инвесторами, а также обзор венчурного рынка за 2023 год. На консультационных стойках можно будет получить информацию о городских программах поддержки.

Для инвесторов это событие станет платформой для взаимодействия с перспективными стартап-проектами, обмена опытом с ведущими игроками рынка и разработки предложений по поддержанию развития венчурной сферы.

Конференция состоится 1 марта с 15:00 до 21:00 по адресу: Раменский бульвар, дом 1. Дополнительная информация о программе мероприятия доступна на платформе i.moscow. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Также в инновационном кластере «Ломоносов» открыли первый магазин «Сделано в Москве».

Свою продукцию представили свыше 20 столичных брендов.

Инвестиции Поддержка предпринимателей в Московской области Москва
21 февраля 2024, 09:32
Qiwi банку запретили проводить операции в России
РИА «Новости»
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Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi Банка. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Qiwi Банк», - указали в ЦБ.

Ранее Группа Qiwi решила продать российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и совершить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей. Главный исполнительный директор Qiwi plc Андрей Протопопов покинул должность, но продолжил руководить российским бизнесом.

Летом 2023 года группа провела реструктуризацию и объединила российские активы под местное юрлицо. Под него перевели активы компаний Rowi, RealWeb, а также «Киви Финанс».

Банки Россия Центробанк

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