Семью мигрантов выдворят из России после драки их сына в нижегородской школе
Семью мигрантов из Азербайджана выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Проживающие в Нижнем Новгороде иностранцы привлекли внимание правоохранительных органов после драки их сына в школе, об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.
«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Трое несовершеннолетних детей пары не состояли на миграционном учете, их также депортируют из страны вместе с родителями. Полиция обратила внимание на семью мигрантов после того, как в сети появилось видео, на котором их сын избивает младшего школьника в стенах учебного заведения. Это произошло в середине сентября.
Правоохранители провели проверку и выяснили, что иностранец и его жена нарушили правила миграционного учета, в отношении супругов составили протоколы об административном правонарушении. Семью поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.
Кабмин разработает электронные реестры работодателей и работников-иностранцев. Премьер-министр Михаил Мишустин на сессии по миграционной политике указал на важность понимания того, какие именно работники прибывают в страну.