02 ноября 2023, 22:43

Семью мигрантов выдворят из России после драки их сына в нижегородской школе

РИА «Новости»
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Семью мигрантов из Азербайджана выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Проживающие в Нижнем Новгороде иностранцы привлекли внимание правоохранительных органов после драки их сына в школе, об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Трое несовершеннолетних детей пары не состояли на миграционном учете, их также депортируют из страны вместе с родителями. Полиция обратила внимание на семью мигрантов после того, как в сети появилось видео, на котором их сын избивает младшего школьника в стенах учебного заведения. Это произошло в середине сентября.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что иностранец и его жена нарушили правила миграционного учета, в отношении супругов составили протоколы об административном правонарушении. Семью поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Кабмин разработает электронные реестры работодателей и работников-иностранцев. Премьер-министр Михаил Мишустин на сессии по миграционной политике указал на важность понимания того, какие именно работники прибывают в страну.

Мигранты Азербайджан
02 ноября 2023, 20:11
Стало известно имя владельца Telegram-канала, координировавшего беспорядки в Махачкале
unsplash.com
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Имя владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», который заблокировали из-за призывов к беспорядкам в Махачкале, установили. Об этом сообщил источник «Известий».

Администратором канала оказался некий Абакар Абакаров, уточнили журналисты. По данным издания, мужчина находится в Стамбуле и работает на западные структуры, ведущие информационную борьбу с Россией.

Уточняется, что «Утро Дагестан» образует сетку из 17 ресурсов и мессенджеров, которые тоже распространяют провокационные материалы и фейки. Число подписчиков варьируется до 500 до 20 тысяч. Администрация Telegram заблокировала «Утро Дагестан» и ряд связанных с ним каналов.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что администрация Telegram заблокирует все каналы, призывающие к насилию , за нарушение правил Google, Apple и всего цивилизованного мира.

Глава Дагестана Сергей Меликов не исключил, что беспорядки в Махачкале курировали с помощью проукраинских Telegram-каналов, раздувающих межконфессиональные споры и межнациональную рознь.

Дагестан Telegram Протесты
02 ноября 2023, 19:30
«Мне стало страшно». Главу Дагестана удивили поиски евреев в турбине самолета
unsplash.com
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Поиски евреев в турбине самолета во время беспорядков в аэропорту Махачкалы удивили главу Дагестана Сергея Меликова. Его слова привело РИА «Новости».

В социальных сетях распространилось видео, на котором один из участников беспорядков заглянул в турбину воздушного судна. Позже пользователи превратили ролик во множество мемов. Меликов отметил, что при просмотре видео на его лице сначала тоже была улыбка.

«Но потом мне стало страшно: он (участник беспорядков в махачкалинском аэропорту - прим. ред.) туда заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет», - сказал глава Дагестана.

Речь идет о кадрах, снятых вечером 29 октября. Толпа дагестанцев с флагами Палестины, ожидавшая прибытия рейса из Израиля , заблокировала вход в аэропорт Махачкалы. Многие из протестующих вышли на летное поле и начали осматривать все самолеты, пока не прибыл ОМОН.

Глава Дагестана проинформировал президента России Владимира Путина о наказании участников беспорядков. Меликов заявил, что не собирается принимать меры ко всем «без суда и следствия», однако виновные понесут наказание.

Израиль Дагестан Протесты
02 ноября 2023, 18:34
Собянин вручил награды выдающимся москвичам
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил горожан государственными наградами России и Москвы в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщил официальный портал столичного правительства.

Церемония прошла в белом зале московской мэрии. Награды вручали за заслуги в здравоохранении, военно-патриотического воспитании молодежи, укреплении института семьи и в других сферах.

«Мы строим, мы учим, лечим, развиваем науку, инновации, наш город преображается, делается с каждым годом лучше. Все это благодаря вам и москвичам, которые вкладывают в свою работу душу, любовь к нашей стране и к нашему замечательному городу», - сказал Собянин.

В рамках мероприятия мэр наградил москвичей различными орденами, медалями и почетными званиями. Горожане получили ордена «Родительская слава» и «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Некоторым из них присудили почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Российской Федерации». Также мэр отметил жителей столицы знаками отличия «За безупречную службу городу Москве», «Почетный работник культуры города Москвы» и другими.

Ранее школьников и родителей пригласили отметить День народного единства в Москве.

Награды Сергей Собянин Москва 2023
02 ноября 2023, 18:11
Названа дата прощания с худруком Петербургской филармонии Темиркановым
unsplash.com
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Прощание с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе культурной организации.

Траурная церемония состоится в Большом зале Петербургской филармонии.

«Начало в 11:00», - рассказали в культурном учреждении.

Юрий Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет 2 ноября. Заместитель худрука Евгений Петровский сообщил, что дирижер скончался в больнице.

Деятель культуры был обладателем множества государственных и зарубежных наград, званий и премий. Он являлся народным артистом СССР и почти 20 лет руководил международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Петербурге.

На 62-м году жизни 31 октября ушел из жизни бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Он участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу \"Браво\"» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990)».

Днем ранее умер известный пианист, бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов. Дочь музыканта нашла его тело в квартире на Космодамианской набережной. Алиханову было 80 лет.

Санкт-Петербург Музыка

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