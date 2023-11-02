Семью мигрантов выдворят из России после драки их сына в нижегородской школе

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Трое несовершеннолетних детей пары не состояли на миграционном учете, их также депортируют из страны вместе с родителями. Полиция обратила внимание на семью мигрантов после того, как в сети появилось видео, на котором их сын избивает младшего школьника в стенах учебного заведения. Это произошло в середине сентября.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что иностранец и его жена нарушили правила миграционного учета, в отношении супругов составили протоколы об административном правонарушении. Семью поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Кабмин разработает электронные реестры работодателей и работников-иностранцев. Премьер-министр Михаил Мишустин на сессии по миграционной политике указал на важность понимания того, какие именно работники прибывают в страну.