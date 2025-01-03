Семья Виктора Алксниса объявила дату и место прощания с «черным полковником»

Церемонию проведут с 10:00 до 11:00 в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина» на улице Будайской в Москве. Мероприятие пройдет в открытом формате. После этого Алксниса похоронят.

«Погребение пройдет в присутствии только членов семьи и близких друзей», - подчеркнула семья политического деятеля.

Виктор Алкснис умер вечером 1 января. Ему было 74 года. В ночь на 30 декабря 2024 года у него случился инсульт. Бывший депутат впал в кому и последние три дня своей жизни провел в больнице.

Алкснис родился и вырос в Кемеровской области. В 1956 году его семья перебралась в Ригу. В 1992 году политик уехал в Россию. Он был ярым противником распада СССР. Во время августовского путча поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению и получил в прессе прозвище «черный полковник».