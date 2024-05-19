«Семья на первом месте». Винер рассказала, чему учит юных гимнасток

Ирина Винер родилась в Узбекистане в те времена, когда некоторые женщины еще ходили в парандже, во всем слушаясь мужа. Потом представительницы прекрасного пола стали свободнее, отметила тренер.

Бабушка и дедушка Винер были традиционных взглядов, а родители - довольно современные. Мать работала врачом, отец часто писал картины на выездах в колхозах, на фабриках и заводах.

Винер заявила, особо спорить в семье она не могла. Но только в том случае, если это не касалось ее карьеры.

«Но если дело касалось моей работы, то у меня вырастали рога и хвост», - посмеялась спортсменка.

Ранее Винер рассказала о своем подходе к воспитанию гимнасток. Главное правило тренера - честность и справедливость.