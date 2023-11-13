Семья мигрантов покинет Россию из-за своих детей, бросавших камни в учительницу

Проверку организовали после появления в Сети сообщений о том, что дети приезжих забросали учительницу камнями. Впоследствии правоохранители выяснили, что мать несовершеннолетних в 2023 году трижды привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Уроженке Таджикистана сократили срок пребывания в России и обязали семью покинуть страну за три дня. Женщина воспитывала сына и дочь 12 и семи лет, но по прибытии в РФ поставила на учет только себя. Отец детей оставался на заработках на родине.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявил, что сотрудники силовых ведомств должны усилить контроль за иностранцами , получающими гражданство РФ и разрешение на временное проживание в стране. По его словам, за нарушение закона мигрантов нужно выдворять из страны.