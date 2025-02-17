17 февраля 2025, 02:52

Семья Ходорковских осталась без прописки в Москве

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Бутырский суд признал супругу и детей бывшего бизнесмена Михаила Ходорковского* утратившими права пользования жилым помещением — квартирой в Москве. Об этом сообщили на сайте«Судов общей юрисдикции города Москвы».

Бутырский суд признал супругу и детей бывшего бизнесмена Михаила Ходорковского* утратившими права пользования жилым помещением - квартирой в Москве. Об этом сообщили на сайте «Судов общей юрисдикции города Москвы».

Судья принял решение снять семью с регистрационного учета.

«Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича и Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением», - отметили в документе.

Супруга Ходорковского* продала квартиру 18 сентября 2024 года, но оставалась там прописана вместе со своими тремя детьми. При этом сами ответчики не могли сняться с регистрационного учета, поскольку проживают за границей. Тогда собственница квартиры в Москве обратилась в суд, чтобы выселить семью Ходорковских из жилища.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд Москва Квартиры
17 февраля 2025, 03:30
В России предложили не наказывать за самооборону при защите дома
РИА «Новости»
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Россиянам могут разрешить использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дома без риска уголовного наказания. Депутаты от ЛДПР внесли законопроект для рассмотрения в Госдуму, сообщило РИА «Новости».

Авторы инициативы предложили внести изменения в статью 37 УК РФ.

«Необходимо законодательно предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих родных, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище», - подчеркнули в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, «необходимая оборона» должна быть любой. Они напомнили, что в стрессовой ситуации жильцы зачастую не способны быстро оценить степень опасности.

Авторы инициативы добавили, что нарушение неприкосновенности жилища нередко заканчивается такими тяжкими преступлениями, как убийство, изнасилование или похищение человека.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафов за пропаганду домашнего насилия. За публичное одобрение подобных случаев в семье предложили штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей.

Убийства Госдума РФ Преступления Депутаты Россия Изнасилования
16 февраля 2025, 22:39
Православные и католики отметят Пасху в один день в 2025 году
РИА «Новости»
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Православные и католики отметят один из важнейших праздников для христиан в один день в 2025 году. Воскресение Христово, или Пасха приходится на 20 апреля.

Причина в методике расчета даты Пасхи, которая называется «пасхалия» и основывается на солнечно-лунном календаре.

Православные России при этом используют юлианский календарь, созданный в 45 году до нашей эры, а западная церковь - григорианский, введенный в XVI веке папой Григорием XIII. Разница между календарями - 13 дней, поэтому большинство католиков отмечают Рождество 25 декабря, а православные - 7 января.

Пасха же считается переходящим праздником, так как ее дата меняется каждый год в зависимости от лунных фаз. Но при этом всегда отмечается в период с 4 апреля по 8 мая.

В 2025 году православные отметят Светлое Христово Воскресенье 20 апреля. И это уже будет восьмой раз в XXI века, когда праздники христианских конфессий совпадут.

Ранее профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых рассказала, что у Масленицы также никогда не было фиксированной календарной даты. В 2025 году масленичная неделя стартует 24 февраля.

Православие Пасха Религия Католическая церковь
16 февраля 2025, 16:45
Жители Усть-Лабинска пожаловались на «символ Сатаны» в дорожной развязке
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Дорожная развязка в форме пентаграммы напугала жителей Усть-Лабинска Краснодарского края. Как сообщил Telegram-канал Mash, общественники потребовали от властей изменить форму проезда. В своем заявлении они сослались на пока несуществующий закон о запрете сатанизма.

По мнению общественников, форма развязки привлечет к себе любителей оккультизма и сектантов всех мастей. Для придания требованиям веса к борьбе подключили православных активистов.

Авторы сообщения пообщались с руководителем местного управления ГИБДД. Он пояснил, что развязку построили еще в советское время и раньше никаких вопросов она не вызывала. Он добавил, что на этом участке дороги аварии происходят редко, поэтому вряд ли есть необходимость перестройки.

Законопроект о запрете сатанизма в России пока находится в стадии разработки. О подготовке документа в конце января сообщил депутат Николай Бурляев.

Еще до инициативы парламентариев с призывом к запрету деструктивного учения выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявивший о деятельности в России сект из международного движения сатанистов.

ГИБДД Дороги Россия Краснодарский край
16 февраля 2025, 15:02
Ребенок отрицающих медицину родителей скончался в Ленобласти
РИА «Новости»
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В Ленинградской области скончался шестилетней мальчик, родители которого отрицали доказательную медицину. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенок умер в результате припадков в собственном доме в СНТ «Дружный». Родители догадывались о развивающейся у сына невралгии, но с самого рождения не водили его к врачам.

В пиковый момент приступа заболевания 36-летний отец все же обратился в скорую, однако оказалось слишком поздно, прибывшие на место врачи не смогли помочь мальчику и лишь констатировали смерть.

Родители погибшего рассказали, что сын страдал от припадков, которые семья лечила без медикаментов в домашних условиях, с помощью отпаивания травами и массажем рук.

При этом у мальчика не было даже медицинской карты, его никогда не водили в больницу. Сами родители объяснили, что не верят в медицину, так как врачи в прошлом не смогли спасти от рака одну из их родственниц.

Ранее на Ямале двухлетний мальчик проглотил 20 мелких магнитов и умер.

Дети Семья Медицина

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