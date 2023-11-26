Семиметровые волны и ливни. На Крым и Туапсе обрушится мощный шторм

В публикации предупредили, что с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории и по всему Туапсинскому району будет сильное волнение моря.

«Высота волн может достигать семи метров», - указали в сообщении.

В гидрометеобюро отметили, что шторм разразится около полуночи и продлится весь понедельник. В самом порту Туапсе спрогнозировали сильный тягун. Местных жителей призвали отказаться от прогулок на прибрежной территории.

Крым также попадет в эпицентр шторма. В воскресенье, 26 ноября, полуостров настигнут ливни, переходящие в мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 28-33 метров в секунду, местами - до 38 метров в секунду. В регионе появится гололедица.

«В Крыму объявлено штормовое предупреждение. <…> Шторм ожидается 26 ноября после 18:00. Пик придется на 21:00–00:00». - указали в пресс-службе оперштаба региона.

Ранее 21 ноября сильные волны вынесли на берег искореженный автомобиль в Сочи. Очевидцы предположили, что машину могло унести в море во время сильных ливней прошедшим летом.