26 ноября 2023, 17:49

Семьи удерживаемых ХАМАС в заложниках израильтян прибыли в Москву

РИА «Новости»
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Члены семей жителей Израиля с российским гражданством, которых удерживало в заложниках палестинское движение ХАМАС с 7 октября, прибыли на территорию России. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявили в посольстве Израиля в РФ.

«В аэропорту их встретили заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков и представители посольства Израиля в Москве», - уточнили в диппредставительстве.

Во время пребывания в Москве, добавили в посольстве, с израильтянами встретится замминистра иностранных дел Михаил Богданов и посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви. Также для них организуют встречу с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.

Армия обороны Израиля ранее заявила, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа примерно 215 заложников. Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников , в числе которых оказались 13 израильтян и семь иностранцев.

Члены семей жителей Израиля с российским гражданством, которых удерживало в заложниках палестинское движение ХАМАС с 7 октября, прибыли на территорию России. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявили в посольстве Израиля в РФ.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
26 ноября 2023, 13:37
Каждая вторая компания в России запланировала пересмотреть оклады персоналу
РИА «Новости»
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В течение 2023 года восемь из 10 работодателей повышли заработные платы своим сотрудникам — к такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru. Каждая вторая компания, по данным сервиса, планирует повышение в ближайшее время.

В течение 2023 года восемь из 10 работодателей повышли заработные платы своим сотрудникам - к такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru. Каждая вторая компания, по данным сервиса, планирует повышение в ближайшее время.

В опросе портала приняли участие представители тысячи компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Судя по результатам исследования, на повышение зарплаты в 2024 году надеются 49% респондентов или каждый второй опрошенный. Причем чем моложе россияне, тем больше они ждут пересмотра величины заработка. Специалисты также отметили, что число ожидающих пересмотра окладов в 2024-м - самое высокое за последнее четыре года.

При этом почти половина (47%) представителей компаний указали, что уже проводили повышение или индексацию зарплат в течение последних шести месяцев. В каждой третьей организации (32%) сообщили, что пересматривали оклады от полугода до года назад.

Таким образом, авторы опроса пришли к выводу, что в 2023-м восемь из 10 работодателей увеличили зарплаты сотрудникам. Не заставит себя ждать и новое повышение. По крайней мере, каждый второй эйчар указал, что их организация собирается пересмотреть оклады в скором времени.

Опросы Россия Работа Зарплаты
26 ноября 2023, 13:03
Семиметровые волны и ливни. На Крым и Туапсе обрушится мощный шторм
РИА «Новости»
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Волны высотой до семи метров могут обрушиться на Черноморское побережье в понедельник, 27 ноября. В Туапсе ожидается мощный шторм, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

В публикации предупредили, что с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории и по всему Туапсинскому району будет сильное волнение моря.

«Высота волн может достигать семи метров», - указали в сообщении.

В гидрометеобюро отметили, что шторм разразится около полуночи и продлится весь понедельник. В самом порту Туапсе спрогнозировали сильный тягун. Местных жителей призвали отказаться от прогулок на прибрежной территории.

Крым также попадет в эпицентр шторма. В воскресенье, 26 ноября, полуостров настигнут ливни, переходящие в мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 28-33 метров в секунду, местами - до 38 метров в секунду. В регионе появится гололедица.

«В Крыму объявлено штормовое предупреждение. <…> Шторм ожидается 26 ноября после 18:00. Пик придется на 21:00–00:00». - указали в пресс-службе оперштаба региона.

Ранее 21 ноября сильные волны вынесли на берег искореженный автомобиль в Сочи. Очевидцы предположили, что машину могло унести в море во время сильных ливней прошедшим летом.

Крым Прогноз погоды Шторм Погода Краснодарский край
26 ноября 2023, 12:27
Универсальный спорткомплекс появится на площадке ОЭЗ «Алабушево»
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Для сотрудников и посетителей зеленоградской площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» построят универсальный спорткомплекс. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сейчас на площадке идет подготовка к строительно-монтажным работам. Спортивный комплекс расположится в новом двухэтажном здании, которое планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

«„Алабушево“ станет первой площадкой ОЭЗ „Технополис Москва“, где появится отдельно стоящий современный спорткомплекс», - подчеркнул Овчинский.

На первом этаже появятся универсальные волейбольная и баскетбольная площадки, два ледовых хоккейных поля, два теннисных корта, три сквош-корта, детский центр, а также спортзал и медицинский пункт.

Помещения на втором этаже займут бросковые зоны, тренажерный, хореографический залы, а также зал для занятий единоборствами. Так, на втором этаже будут работать зоны общепита.

«Все отдельные элементы и конструкции спортивного комплекса будут выполнены с применением высокоэффективных энергосберегающих материалов», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Для отделки здания намерены использовать витражное остекление. По словам Дегтева, это позволит будущему объекту стать не только спортивной, но и эстетической точкой притяжения промышленного пространства.

Москва 2023
26 ноября 2023, 12:03
Власти Крыма указали на попытки Украины блокировать контакты полуострова с миром
РИА «Новости»
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Украина потерпела фиаско в попытках блокировать международные контакты Крыма. Об этом РИА «Новости» сказал вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Крым активно развивает культурное и экономическое сотрудничество со многими регионами мира. Попытки Украины противодействовать этому и блокировать контакты потерпели полное фиаско», - заявил он.

Мурадов подчеркнул, что международный вектор полуострова направлен на наращивание антиколониальной и антинацистской борьбы против доминирования Запада, борьбы за более справедливое мироустройство.

«Конкретные международные планы раскрывать не стану, чтобы не позволить противнику выстроить этой работе противодействие», - добавил вице-премьер Крыма.

Ранее Мурадов выразил мнение, что отказ НАТО от расширения на восток поможет завершить украинский конфликт.

Крым Международные отношения Россия Украина

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