Семейный спор. Кадырова ввели в заблуждение в ситуации с Wildberries

Специалист прокомментировала новости о «рейдерском захвате» Wildberries. Гордон пообщалась с Татьяной Бакальчук и призвала доверять ее словам.

«Вчера как раз я общалась с Татьяной. И она сказала, что говорить о разводе рано. Также она записала видеообращение, <…> что она не в заложниках, никакого рейдерского захвата нет. Давайте ей доверять. Я ее знаю, она человек очень спокойный и не глупый, поэтому давайте будем доверять ей и ее словам», - сказала Гордон.

Она отметила, что для мужа Бакальчук совершенно точно не может быть новостью тот факт, что ему принадлежит 1% в Wildberries. Сейчас он предпринимает «странную попытку» оспорить малую долю в компании.

Главу Чечни Рамзана Кадырова ввели в заблуждение по поводу сложившейся ситуации, считает Гордон.

Эксперт напомнила, что большие бизнесы всегда оформляют специальным образом.

«Я убеждена, что у Wildberries и внутри отношений Бакальчук с ее супругом все продумано и прописано в соответствующих документах», - подчеркнула она.

Кадыров в этом случае может выступать лишь в роли переговорщика, отметила Гордон. Муж Бакальчук обратился к главе Чечни на эмоциях, продемонстрировав не совсем корректное поведение, заключила юрист.