Семейный день цифровой грамотности проведут на ВДНХ в Москве

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«Для города важно, чтобы москвичи ориентировались во всем многообразии цифровых сервисов и понимали, как применять их в различных, даже нестандартных жизненных ситуациях», - уточнили в ведомстве.

На выставке гости узнают, как уберечь себя от кибермошенников и грамотно распоряжаться своими данными в сети Интернет.

Кроме этого, в мероприятии примут участие эксперты столичного департамента информационных технологий, а также представители ведущих IT-компаний.

Ранее анонсировали, что московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» впервые пройдет в Краснодарском крае. Принять участие в нем можно будет и в онлайн-формате.