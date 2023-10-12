Семейный день цифровой грамотности проведут на ВДНХ в Москве
В эту субботу, 14 октября, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) проведут семейный день цифровой грамотности. Горожанам расскажут об IT-тенденциях и проверят их диджитал-знания. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.
«Для города важно, чтобы москвичи ориентировались во всем многообразии цифровых сервисов и понимали, как применять их в различных, даже нестандартных жизненных ситуациях», - уточнили в ведомстве.
На выставке гости узнают, как уберечь себя от кибермошенников и грамотно распоряжаться своими данными в сети Интернет.
Кроме этого, в мероприятии примут участие эксперты столичного департамента информационных технологий, а также представители ведущих IT-компаний.
Ранее анонсировали, что московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» впервые пройдет в Краснодарском крае. Принять участие в нем можно будет и в онлайн-формате.