04 февраля 2024, 12:34

Семейную ипотеку продлят в России

РИА «Новости»
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Правительство России продлит программу семейной ипотеки и поддержит льготные кредиты на покупку жилья в новых регионах и на Дальнем Востоке, среди населения на нее есть спрос. Об этом на пленарном заседании тематического дня «Среда и инфраструктура для жизни» в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас есть сегодня задача, определиться с ипотекой и тем, как она продолжит работать. Мы видим, что президент России говорил, что будет семейная ипотека. Ипотеку в новых регионах и на Дальнем Востоке мы тоже будем поддерживать», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что льготная ипотека влияет на рост жилищного строительства и дает дополнительный спрос на жилье.

«На территории новых субъектов России уже зафиксировали большой спрос на жилье», - добавил Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что жители России в 2023 году оформили порядка 700 тысяч ипотечных кредитов в рамках льготных программ. Чукотка и Магаданский край стали лидерами среди остальных субъектов страны по ипотечным платежам.

Россия Ипотека
04 февраля 2024, 11:52
Ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства раскрыли в Минздраве
РИА «Новости»
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Стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге. Об этом на Дне здоровья на выставке-форуме «Россия» сообщил заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Рост цен на важнейшие и жизненно необходимые лекарственные препараты не превышает инфляцию», - сказал Глаголев.

Представитель ведомства отметил, что после пандемии в России изменили процесс регулирования и ввели механизм ускоренного одобрения медицинских изделий и лекарственных препаратов, запасов которых в России было недостаточно по определенным причинам.

«Сведения о запасах лекарств, объемах производства и несостоявшихся торгах мониторят в режиме реального времени», - добавил он.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит препарата «Икземпра» , который применяют при лечении рака молочной железы.

Лекарства Минздрав Россия
04 февраля 2024, 03:13
Россиянам рассказали, как не потерять жилье из-за цифровой подписи
Unsplash
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Многие договоры можно заключить не выходя из дома с помощью электронной цифровой подписи, но это может быть и на руку мошенникам. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Адвокат напомнил, что электронную подпись в России приравняли к собственноручной. В виде файла ее можно хранить на любом носителе. Однако, если он не достаточно защищен, то подпись может попасть в руки третьих лиц. Тогда аферисты смогут заключать договоры купли-продажи без ведома владельца подписи.

«Также с помощью ЭЦП можно подать документы для регистрации перехода права собственности», - пояснил он.

Данилов рекомендовал хранить носитель подписи в надежном месте, а также никому не говорить пароли. Через МФЦ можно установить самозапрет на любые действия с квартирой без личного присутствия, добавил адвокат.

Юрист Вадим Дерюжинский ранее рассказал, какими возможностями обладает усиленная квалифицированная электронная подпись.

Адвокаты Россия МФЦ
04 февраля 2024, 02:49
Москвичка рассказала, почему стала жить в подъезде с тремя детьми
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Многодетная мать помогла мужчине, а в итоге оказалась в подъезде одного из столичных жилых домов. Подробности случившегося женщина рассказала в беседе с «Известиями».

По словам москвички, ей позвонил риелтор и попросил ее приехать в Волоколамск на суд, чтобы помочь беженцу с Украины.

«Ему изменили меру пресечения только тогда, когда я приехала на суд и свидетельствовала о том, что он может находиться в моей квартире на домашнем аресте», - уточнила она.

Женщина отметила, что никаких документов в суде она не подписывала и стала жертвой обмана. Ей заплатили за полгода проживания в квартире. Вот только после этого у нее больше не было возможности попасть в свое жилье. Таким образом, матери ничего не оставалось, как вместе с тремя детьми спать прямо в подъезде.

За аренду квартиры москвичке обещали почти 2,5 миллиона рублей, но она смогла получить на руки лишь чуть больше половины от этой суммы. Чтобы снова вернуться в свою квартиру, женщина готова вернуть эти деньги. Однако адвокат мужчины сообщил, что поселившийся в квартире человек имеет право не впускать ее обратно.

По данным прокуратуры, жительница Москвы сдала свою квартиру и стала жить с тремя детьми в подъезде жилого дома на востоке города. Сейчас ее определили в социальную гостиницу до выяснения обстоятельств.

Дети Женщины Москва
04 февраля 2024, 00:34
Спавшая с мумией мужа россиянка дышала трупным ядом
Freepik
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Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу, какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

Жительница Ленобласти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга. Психотерапевт Илья Суслов рассказал Пятому каналу , какие последствия для здоровья получила женщина и ее четверо детей от воздействия трупного яда.

«Если тело разлагалось, и она его никак не забальзамировала, значит он реально источал какой-то трупный яд, и это все страшно и опасно. Последствия разложения - это все очень неприятно», - отметил специалист.

Он добавил, что находившиеся в одном помещении с трупом люди получали трупный яд в микродозах, нанося серьезный вред своему здоровью. Аналогичное воздействие на организм имеют пары мышьяка или ртути. Женщине, повезло, что она выжила, находясь рядом с телом покойного супруга.

Дети также получили серьезный удар по психике, ежедневно видя мертвого отца, а значит у них могло сложиться искаженное представление о реальности. Женщина усугубила свои проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее стало известно, что жительницу Ленобласти, которая больше трех лет хранила дома мумию покойного мужа, отправили к психиатру.

Ее четырех детей изъяли из семьи.

Дети Ленинградская область Семья Женщины

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