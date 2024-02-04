Семейную ипотеку продлят в России

«У нас есть сегодня задача, определиться с ипотекой и тем, как она продолжит работать. Мы видим, что президент России говорил, что будет семейная ипотека. Ипотеку в новых регионах и на Дальнем Востоке мы тоже будем поддерживать», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что льготная ипотека влияет на рост жилищного строительства и дает дополнительный спрос на жилье.

«На территории новых субъектов России уже зафиксировали большой спрос на жилье», - добавил Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что жители России в 2023 году оформили порядка 700 тысяч ипотечных кредитов в рамках льготных программ. Чукотка и Магаданский край стали лидерами среди остальных субъектов страны по ипотечным платежам.