Семье оставившего на камне послание бойца СВО из Батайска могли угрожать с Украины

Ювелирный бизнес не видит предпосылок для большого скачка цен на украшения в России. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов.

Он пояснил, что скачок цен на ювелирную продукцию в стране зависит от курса рубля и стоимости металла. Но пока предпосылок для роста стоимости украшений нет.

«Здесь все просто: увеличится стоимость сырья, значит, вырастут и цены, а за ними и объем выручки. Но пока предпосылок для большого скачка цен мы не видим», - сказал Соколов.

Если никаких серьезных событий не произойдет, в 2024 году ювелирный рынок в России продолжит расти, в том числе доля онлайн-продаж.

Российские производители украшений в октябре призвали Минфин вывести их из-под действия гибких экспортных пошлин. Дело в том, что их размер зависит от курса рубля по отношению к доллару.

В мае Минфин сообщал о планах разрешить внезапные проверки ювелиров. Такую инициативу предложили из-за роста нелегального оборота ювелирных изделий.