Съем жилья в России подорожал почти на четверть за год

Средняя ежемесячная стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях по итогам года достигла 27 тысяч рублей, увеличившись на 25,8%. За аренду двухкомнатных квартир приходилось платить в среднем уже около 39,5 тысячи рублей - на 24% больше, чем в 2022 году. Самый ощутимый рост - на 51,7% - зафиксировали в Перми, на втором и третьем местах оказались Челябинск и Новосибирск с ростом цен на 48% и 31,8% соответственно.

На сайте аналитики рынка недвижимости «Этажи» отметили, что в среднем в миллионниках аренда «однушек» подорожала за год примерно на 20%, «двушек» - на 19%.

Отмечается, что темпы ввода жилья остаются сдержанными, а миграция населения в крупные города продолжается, и в страну возвращаются релоканты. Эксперты не увидели перспектив для снижения цен на аренду жилья.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Земцова сообщила журналистам о троекратной наценке на аренду загородных домов для празднования Нового года.