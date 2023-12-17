Сексолог объяснила сложности бурного примирительного секса

«Вы не роботы, чтобы брать и резко все забывать перед сексом! И это нормально, что у вас возникают сложности во время близости после ссоры. Это только в фильмах актеры после ссор и обидных оскорблений срывают с себя одежду и занимаются бурным сексом», - пояснила сексолог.

Психолог считает, что иногда нужно «отстать от себя». Это нормально, если после ссор и обид нет желания близости. Многим нужно поговорить и выяснить причины конфликта.

Более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 45 лет указали, что для них важна сексуальная жизнь. Исследование ВЦИОМ показало, что 51% хотели бы заниматься сексом чаще.