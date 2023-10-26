Секретный бункер правительственной связи показали изнутри в Звенигороде

Бункер построили в 60-е годы прошлого века и защитили от различного вида оружия массового поражения. В некоторых помещениях даже удалось сохранить оригинальный вид с надписями и оборудованием.

Все кабели связи на таких объектах выходят через специальное помещение, называемое «перчаточной». Их собирают в несколько пучков через специальные гильзы, и воздух подается туда же. Сейчас все кабели убрали, после этого некоторые помещения объекта остались пустыми. За нескольких лет простоя бункер стал выглядеть заброшенным.

Ранее здесь установили телефонные и телеграфные станции, а также аппаратуру для уплотнения каналов связи. Часть оборудования вывезли во время эксплуатации объекта и заменили на новое и компактное.

В аккумуляторном помещении почти ничего не осталось. На полу остались следы от батарей, а на стенах можно прочитать их маркировку. Бесперебойную работу объекта обеспечивает собственная дизель-генераторная.

Ранее стало известно, что МЧС России начало проработку правовых механизмов использования подземных укрытий для населения страны при военных конфликтах.