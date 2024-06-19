Сегодня — собака, завтра — человек? В Химках потребовали наказать пырнувшего ножом пса живодера
В Химках задержали мужчину, напавшего с ножом на собаку в продуктовом магазине на улице Академика Грушина. Животное получило ранения легкого и печени. Местные жители в беседе с 360.ru рассказали, что живодер уже отличался неадекватным поведением, поэтому его нужно изолировать от общества.
По словам другой жительницы Химок, собака, которая пострадала от рук живодера, уже много лет обитает во дворе. Местные ее хорошо знают, она ни разу никого не обидела - ни взрослого, ни ребенка.
«Собаку можно было спокойно покормить или погладить. И вот такой страшный инцидент. Человек порезал ее в общественном месте. Получается, что среди нас живет такой моральный урод. Хотелось бы справедливости, ведь страшно выходить на улицу с ребенком. Сегодня собака, а завтра, может быть, человек», - отметила собеседница 360.ru.
Теперь жители Химок надеются, что правоохранительные органы повлияют на эту ситуацию и оградят мужчину от людей ради их безопасности.
Неделю назад покупатель набросился на пса в магазине и ранил ножом. Стражи порядка по камерам наблюдения вычислили живодера только через неделю. При обыске у него обнаружили ножи и пневматический пистолет.
На оказавшихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как мужчина зашел в магазин, увидел лежавшую на полу собаку и достал из кармана нож. Сначала он пропустил мимо себя других покупателей, а потом резко наклонился к животному и ударил его.
Злоумышленник несколько секунд наблюдал за раненым псом, который тут же выскочил из торговой точки, а потом спокойно вышел за ним.
Одна из сотрудниц магазина Наталья рассказала 360.ru, что месяц назад этот же мужчина распылил перцовый баллончик. Кассирам пришлось покинуть рабочее место из-за того, что в помещении нечем было дышать.
«Осмотрели по камерам и выяснили, кто это сделал. Этот человек опасен для людей, у нас дети, рядом детские площадки. А если ему что-то не понравится, какой будет его реакция неизвестно. Поэтому нужно что-то предпринимать», - отметила женщина.