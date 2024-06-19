По словам другой жительницы Химок, собака, которая пострадала от рук живодера, уже много лет обитает во дворе. Местные ее хорошо знают, она ни разу никого не обидела - ни взрослого, ни ребенка.

«Собаку можно было спокойно покормить или погладить. И вот такой страшный инцидент. Человек порезал ее в общественном месте. Получается, что среди нас живет такой моральный урод. Хотелось бы справедливости, ведь страшно выходить на улицу с ребенком. Сегодня собака, а завтра, может быть, человек», - отметила собеседница 360.ru.

Теперь жители Химок надеются, что правоохранительные органы повлияют на эту ситуацию и оградят мужчину от людей ради их безопасности.

Неделю назад покупатель набросился на пса в магазине и ранил ножом. Стражи порядка по камерам наблюдения вычислили живодера только через неделю. При обыске у него обнаружили ножи и пневматический пистолет.

На оказавшихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как мужчина зашел в магазин, увидел лежавшую на полу собаку и достал из кармана нож. Сначала он пропустил мимо себя других покупателей, а потом резко наклонился к животному и ударил его.

Злоумышленник несколько секунд наблюдал за раненым псом, который тут же выскочил из торговой точки, а потом спокойно вышел за ним.

Одна из сотрудниц магазина Наталья рассказала 360.ru, что месяц назад этот же мужчина распылил перцовый баллончик. Кассирам пришлось покинуть рабочее место из-за того, что в помещении нечем было дышать.

«Осмотрели по камерам и выяснили, кто это сделал. Этот человек опасен для людей, у нас дети, рядом детские площадки. А если ему что-то не понравится, какой будет его реакция неизвестно. Поэтому нужно что-то предпринимать», - отметила женщина.



