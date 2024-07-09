Сеченовский университет открыл студенческий лагерь в санатории «Звенигород»

Блогер Асхаб Тамаев дал пощечину подростку возле «Москва-Сити» за выкрики в его сторону. Поступок мужчины осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а общественники предложили мужчине отправиться на службу в зону СВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Тамаев приехал на своем бирюзовом Lamborghini к Neva Towers и вокруг него собралась группа подростков. Один из них выкрикнул узнаваемую фразу блогера «Это моя машина». После невинной шутки блогер подошел к юноше и ударил его по щеке.

«Это вообще нормальное поведение взрослого человека по отношению к подростку? Так должен вести себя мужчина, чеченец? Это пример для подражания молодежи? Сам зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по пять тысяч рублей за регистрацию, сам их еще и бьет? Ему опять ничего не будет?», - возмутилась Мизулина в своем Telegram-канале.

Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера. По словам председателя организации Ильдара Резяпова, Тамаев показал «не мужское поведение».

«Асхаб, если у тебя есть сила, если ты так уверен в себе, приезжай в зону СВО на службу. Покажи, на что ты способен! Помоги бойцам, привези FPV-дроны для нужд фронта. Сейчас ты просто занимаешься глупостями, теряя годы своей жизни на пустое», - заявил он.

Также депутат Госдумы Нина Останина призвала отписаться от всех страниц блогера. Она назвала «предание забвению» самым большим наказанием.

Кроме того, у Тамаева обнаружили 47 штрафов на 75 тысяч рублей только за последний год. Блогер проходит фигурантом по двум административным делам.

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