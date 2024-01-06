«Сделал для мира больше, чем люди». Умер толстый кот Виктор, которого не пустили на рейс из-за перевеса

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», - написал Галин.

Толстый кот стал звездой интернета в 2019 году. Тогда питомца не пустили в салон самолета на рейсе «Москва-Владивосток» из-за большого веса и предложили отправить его в путешествие в багажном отделе. Хозяин животного разлучаться с питомцем в полете не хотел, и придумал хитрость. Он на взвешивании подменил своего кота похожим и успешно зарегистрировался на рейс. Когда в авиакомпании узнали о подлоге, они решили наказать пассажира, лишив его накопленных баллов на карте лояльности.

А вот во Владивостоке поступок Галина оценили. Его даже предложили наградить общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока», создав в ней новую номинацию «За доброту».