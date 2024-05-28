СДЭК третьи сутки подряд не может возобновить работу

Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного технического сбоя. В компании сообщили , что продвинулись в восстановлении работы, но пока не могут полностью ее возобновить.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», - уточнили в СДЭК.

Команда извинилась перед клиентами и заверила, что их посылки находятся в безопасности.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас», - добавили в организации.

Клиенты по всей России не могут ни получить, ни отправить посылки через СДЭК. Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая - была нарушена работа вычислительных мощностей, в результате не работают ни сайт, ни приложение. Эксперты предполагают, что компания стала жертвой вируса-шифровальщика, сообщал «Коммерсант». Специалисты не стали вводить ручную обработку заказов, чтобы избежать ошибок.

Ранее из-за технического сбоя приостановили торги ценными бумагами на СПБ Бирже. До этого СПБ Банк, который является расчетным депозитарием биржи, попал под санкции США.