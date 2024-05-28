28 мая 2024, 18:58

СДЭК не уведомил Роскомнадзор об утечке данных

Pxhere
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Роскомнадзор не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных. От этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили», - сообщили в регуляторе.

По закону оператор, допустивший утечку персональных данных, должен в течение суток сообщить в Роскомнадзор.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая - была нарушена работа вычислительных мощностей , в результате не работают ни сайт, ни приложение. В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов , он также заготовил резервные схемы.

Ранее международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании. Для взлома использовали вирус-шифровальщик.

Законы Роскомнадзор Работа Утечки данных
28 мая 2024, 19:06
Власти не будут блокировать YouTube на территории России
Unsplash
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Правительство не принимало никаких решений касательно блокировки видеохостинга YouTube. Об этом сообщил ТАСС.

Планы об ограничении доступа к YouTube не стоят в повестке, указало правительство в ответе на вопросы депутатов Госдумы.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», - подчеркнули в кабмине.

В правительстве добавили, что сервис принадлежит компании Google, к которой в России применяются меры понуждения к исполнению требований законодательства.

Ранее видеохостинг не стал удалять со своей платформы более 60 тысяч противоправных материалов, несмотря на требования РКН. По итогам прошлого года, сумма штрафов компании Google составила порядка 4,61 миллиарда рублей.

Google Блокировки Депутаты Россия YouTube
28 мая 2024, 17:57
Стала известна возможная причина масштабного сбоя в работе СДЭК
РИА «Новости»
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Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании СДЭК. Об этом сообщили «Ведомости».

Для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтвердили источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности, в также в СДЭК.

«Хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», - отметили авторы материала.

СДЭК уже третий день подряд не может возобновить выдачу посылок после масштабного сбоя. Представители компании отметили, что продвинулись в восстановлении работы. Однако полностью возобновить деятельность пока не получилось.

Работа Магазины Хакеры
28 мая 2024, 17:52
Доля женщин-предпринимателей в Донбассе и Новороссии превысила 50%
Freepik
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В Донбассе и Новороссии более половины предпринимателей — женщины. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

В новых регионах России индивидуальные предприниматели представляют основную долю малого и среднего бизнеса - 89,4%.

«Из них доля женщин превышает половину», - отметил Исаевич.

До этого он сообщал, что более 107 тысяч бизнесменов уже зарегистрировались в Донбассе и Новороссии с момента возвращения этих регионов в состав России.

Ранее стало известно, что некоторые западные компании отказались покидать российский рынок. Речь идет о таких фирмах, как Air Liquide, Avon Products и Reckitt.

В Донбассе и Новороссии более половины предпринимателей - женщины. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

Донбасс Россия Бизнес
28 мая 2024, 17:28
Признак бескультурья. Почему нельзя запрещать носить никабы
Global Look Press
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Запретить в России одежду, которая закрывает лицо, предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Речь идет о мусульманских никабах, которые носят женщины. Предлог для новых ограничений — обеспечение безопасности. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева порассуждала о том, насколько подобное предложение насущно.

Журналистка отметила, что запрет на одежду и отдельные аксессуары в 21 веке - это признак бескультурья.

«Давайте вспомним времена ковида: люди носили маски <…> Когда-то была мода на балаклавы. Там, извините, иногда даже и глаз не было видно. И при этом наши современные смартфоны, когда мы ходили в тех же масках, спокойно могут разблокировать телефон по взгляду. Сейчас в России такие технологии, что система распознавания лиц работает на высшем уровне», - подчеркнула она.

Журналистка напомнила, что некоторых пугают девушки в никабах, потому что когда-то из этого сделали какую-то угрозу.

Муфтий Москвы главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов также говорил о том, что одежда - личный выбор каждой женщины и девушки. Духовное управление мусульман России не пропагандирует ношение никаба, но считает, что в условиях светского государства правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая соответствует основным требованиям ислама, не вызывает негативного отношения у окружающих.

«Есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции могут встретить непонимание у местной и мировой мусульманской общественности», - процитировала Аляутдинова ведущая.

Более подробно том, что такое никаб и почему его хотят запретить, можно узнать в материале 360.ru.

Запретить в России одежду, которая закрывает лицо, предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Речь идет о мусульманских никабах, которые носят женщины. Предлог для новых ограничений - обеспечение безопасности. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева порассуждала о том, насколько подобное предложение насущно.

Одежда Запреты Женщины Ученые Россия Москва

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