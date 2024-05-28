СДЭК не уведомил Роскомнадзор об утечке данных

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«По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили», - сообщили в регуляторе.

По закону оператор, допустивший утечку персональных данных, должен в течение суток сообщить в Роскомнадзор.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая - была нарушена работа вычислительных мощностей , в результате не работают ни сайт, ни приложение. В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов , он также заготовил резервные схемы.

Ранее международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании. Для взлома использовали вирус-шифровальщик.