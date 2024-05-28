28 мая 2024, 14:09

СДЭК назвал дату восстановления выдачи отправлений

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Пункты выдачи заказов СДЭК заработают не позднее 29 мая, полное обслуживание восстановится в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов, он также заготовил резервные схемы. Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства и пообещала принять все меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

«Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки», - указали в пресс-службе.

Ранее в СДЭК произошел масштабный технический сбой , из-за которого компания приостановила работу. Сервис не может возобновить обслуживание уже на протяжении трех дней. В пресс-службе СДЭК заявили, что значительно продвинулись в восстановлении работы, а посылки всех клиентов находятся в безопасности.

Россия Бизнес
28 мая 2024, 14:28
Адвокат экс-депутата Рашкина подтвердил снятие с него судимости
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Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин отбыл испытательный срок, который ему назначили за незаконную охоту. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат Константин Лазарев.

С экс-парламентария сняли судимость, так как он получил справку об отбытии условного наказания.

«С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», - указал адвокат.

В 2022 году суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту и убийство лося в Саратовской области. Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего депутата и оставил приговор в силе.

Ранее полиция начала разыскивать браконьеров , которые убили трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе Камчатки. Злоумышленники застрелили зверей с вертолета Ми-8, а затем привязали туши к воздушному судну для транспортировки.

Суд Адвокаты Депутаты Животные
28 мая 2024, 14:11
Задержку рейса из Москвы в Тель-Авив на полдня объяснили в аэропорту
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Рейс авиакомпании RedWings в Тель-Авив задержали на 12 часов в аэропорту Домодедово. Вместо полуночи люди смогли улететь только в полдень — самолетом, который летел в израильский город через Сочи. В беседе с 360.ru представители аэропорта пояснили, что задержка произошла по технической причине.

«Рейс WZ 017 авиакомпании Red Wings в Тель-Авив был задержан по техпричине. Требования федеральных авиационных правил соблюдены авиакомпанией в полном объеме, пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице», - заявил собеседник 360.ru.

В аэропорту подтвердили, что после замены воздушного судна часть пассажиров вылетела в Израиль рейсом WZ 9017 в 12:47. Оставшиеся пассажиры вылетят следующим рейсом компании.

По данным Mash , пассажиры пожаловались на отсутствие компенсации.

В ноябре 2023 года Red Wings сократила программу полетов между Россией и Израилем, чтобы обеспечить безопасность пассажиров на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Израиль Аэропорт Домодедово Самолеты Авиакомпании Москва
28 мая 2024, 12:48
Авторов самых востребованных тем с крауд-платформы пригласят на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Организаторы Петербургского международного экономического форума завершили сбор тем на специальной крауд-платформе. Авторов самых популярных идей пригласят на очную программу ПМЭФ-2024, сообщила пресс-служба Росконгресса.

Темы принимали на платформе идея.росконгресс.рф. К работе присоединились почти три тысячи пользователей крауд-платформы, из них 1047 стали авторами предложений. Они призвали обсудить на ПМЭФ-2024 более двух тысяч вопросов и оставили тысячи комментариев под инициативами других участников проекта.

Организаторы форума определили приоритетные проблемы , волновавшие россиян, и поделили их на пять групп. Самой массовой стала «Государство и общество». На крауд-платформе оставили 245 предложений обсудить взаимодействие органов госвласти с населением, эффективное государственное и муниципальное управление. Второй по востребованности стала «Медицина, фармацевтика, здравоохранение и ЗОЖ» - 178 тем.

В группах «Спорт, культура, досуг, туризм и креативные индустрии», «Качество жизни и социальная политика» и «Новые технологии, инновации, наука и изобретения» предложили от 161 до 167 тем. Участники проекта хотели бы обсудить развитие цифровых технологий, внутренний туризм, борьбу с бедностью, поддержку изобретательства и другие направления. Росконгресс сообщил, что 25 авторов самых востребованных идей пригласят на очную часть форума.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге с участием почти 130 стран. В деловую программу вошли четыре тематических трека.

Санкт-Петербург Экономика ПМЭФ-2024
28 мая 2024, 12:20
Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Инициативная молодежь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к деловой программе, сообщила пресс-служба Росконгресса.

«Участие в ПМЭФ-2024 открывает возможность молодежи и компаниям знакомиться на деловом поле и строить совместные сильные инициативы» - заявила инициатор проектов, член правления фонда «Росконгресс» Елена Соколова.

Школьников и студентов пригласят на панельные дискуссии, круглые столы и публичные выступления. На форуме обсудят современную профориентацию, актуальные тренды в экономике и социальной сфере, роль подрастающего поколения в создании научно-технической базы России.

Студенты ведущих отечественных вузов, амбассадоры и выпускники «Точки Юниор» присоединились к «Академии ПМЭФ» в 2023 году и приехали на международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Участие в таких проектах позволило им обменяться опытом, развить профессиональные компетенции, пообщаться с научным, политическим и бизнес-сообществами.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главной темой станет «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста», в мае огласили деловую программу мероприятий.

Санкт-Петербург Молодежь Школьники Экономика ПМЭФ-2024

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